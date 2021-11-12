Бульвар Шоубиз
 
12 ноября, 2021
 
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"Милота зашкаливает". Судья "Танцев со звездами" американец Чмерковский показал четырехлетнего сына Шая

41-летний Максим Чмерковский впервые стал отцом в 2017 году
41-летний Максим Чмерковский впервые стал отцом в 2017 году
Фото: maksimc / Instagram

Судья шоу "Танцы со звездами" на "1+1", американский танцор украинского происхождения Максим Чмерковский снялся в шуточном видео вместе со своей женой – австралийской танцовщицей Петой Мургатройд – и четырехлетним сыном Шаем Александром. Ролик на своей странице в Instagram 11 ноября выложила Мургатройд.

"Поздравляю с (запоздалым) Хэллоуином от Чмерковских! Позже на две недели, но у Макса не было выбора, продолжительность концентрации внимания Шая составляла около пяти минут, но Динь-Динь сделала это!" – подписала ролик жена Чмерковская, которая была одета в костюм феи Динь-Динь из сказочных повестей о Питере Пене.

Сам Чмерковский выбрал для себя костюм из набирающего популярность южнокорейского сериала "Игра в кальмара". Его сын переоделся в ковбоя.

"Милота зашкаливает", – прокомментировала пост judibooty.

"Крутое видео", – считает maggie.dominguez1.

"Ваш сын прекрасен!" – написал theresa_sulme.

 

Контекст:

Чемпион мира по латиноамериканским танцам и победитель американского шоу Dancing with the Stars на канале ABC Чмерковский родился в 1980 году в Одессе. Танцами он начал заниматься с четырех лет. В 1994 году Чмерковский вместе с родителями эмигрировал в США. Известность в Украине Чмерковский получил после участия в первом сезоне шоу "Холостяк" на СТБ (2011). С 2011 года по 2012-й он был ведущим шоу "Куб" на этом же канале.

С 2012 года Чмерковский состоит в отношениях с австралийским хореографом, дважды победительницей американской версии шоу "Танцы со звездами" Петой Мургатройд. В январе 2017 года у пары родился сын Шай Александр.

Премьера нового сезона шоу "Танцы со звездами" на "1+1" состоялась 5 сентября. Кроме Чмерковского, выступления участников оценивают прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар и хореограф Влад Яма. Чмерковский впервые стал судьей этого проекта – Кухар и Яма занимали судейские кресла в течение четырех предыдущих сезонов.

Теги: дети, Хэллоуин, Максим Чмерковский, семья, Пета Мургатройд, Танцы со звездами, родители
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