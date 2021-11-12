"Милота зашкаливает". Судья "Танцев со звездами" американец Чмерковский показал четырехлетнего сына Шая

"Поздравляю с (запоздалым) Хэллоуином от Чмерковских! Позже на две недели, но у Макса не было выбора, продолжительность концентрации внимания Шая составляла около пяти минут, но Динь-Динь сделала это!" – подписала ролик жена Чмерковская, которая была одета в костюм феи Динь-Динь из сказочных повестей о Питере Пене.
Сам Чмерковский выбрал для себя костюм из набирающего популярность южнокорейского сериала "Игра в кальмара". Его сын переоделся в ковбоя.
"Милота зашкаливает", – прокомментировала пост judibooty.
"Крутое видео", – считает maggie.dominguez1.
"Ваш сын прекрасен!" – написал theresa_sulme.
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Чемпион мира по латиноамериканским танцам и победитель американского шоу Dancing with the Stars на канале ABC Чмерковский родился в 1980 году в Одессе. Танцами он начал заниматься с четырех лет. В 1994 году Чмерковский вместе с родителями эмигрировал в США. Известность в Украине Чмерковский получил после участия в первом сезоне шоу "Холостяк" на СТБ (2011). С 2011 года по 2012-й он был ведущим шоу "Куб" на этом же канале.
С 2012 года Чмерковский состоит в отношениях с австралийским хореографом, дважды победительницей американской версии шоу "Танцы со звездами" Петой Мургатройд. В январе 2017 года у пары родился сын Шай Александр.
Премьера нового сезона шоу "Танцы со звездами" на "1+1" состоялась 5 сентября. Кроме Чмерковского, выступления участников оценивают прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар и хореограф Влад Яма. Чмерковский впервые стал судьей этого проекта – Кухар и Яма занимали судейские кресла в течение четырех предыдущих сезонов.