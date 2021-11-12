"Милота зашкаливает". Судья "Танцев со звездами" американец Чмерковский показал четырехлетнего сына Шая

"Поздравляю с (запоздалым) Хэллоуином от Чмерковских! Позже на две недели, но у Макса не было выбора, продолжительность концентрации внимания Шая составляла около пяти минут, но Динь-Динь сделала это!" – подписала ролик жена Чмерковская, которая была одета в костюм феи Динь-Динь из сказочных повестей о Питере Пене.

Сам Чмерковский выбрал для себя костюм из набирающего популярность южнокорейского сериала "Игра в кальмара". Его сын переоделся в ковбоя.

"Милота зашкаливает", – прокомментировала пост judibooty.

"Крутое видео", – считает maggie.dominguez1.

"Ваш сын прекрасен!" – написал theresa_sulme.

View this post on Instagram A post shared by Peta Murgatroyd (@petamurgatroyd)