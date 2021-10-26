"Приехала проследить, чтобы не увели". Американский судья "Танцев со звездами" Чмерковский снялся в Киеве со своей женой

Макс Чмерковский и Пета Мургатройд вместе с 2012 года, в 2017-м у них родился сын Шай Александр Фото: tanci1plus1 / Instagram

Она прилетела в Киев из Лос-Анджелеса на несколько дней, чтобы подержать мужа и побывать на прямом эфире шоу.

"После того как мой муж стал судьей на украинских "Танцах со звездами", я смотрю это шоу еженедельно. По сравнению с американской версией украинский проект гораздо более техничен, что мне очень импонирует. Звезды более погружены в танцы, в шоу, тратят гораздо больше часов на тренировки, чем их американские коллеги", – приводятся в посте слова Мургатройд.

Фото супругов набрало почти 7 тыс. лайков

"Эффектная жена у Макса", – прокомментировала фото пользователь с ником tabor.64.

"Такая классная пара! И оба красивые, интересные, талантливые, позитивные!" – восхитилась iryna_ryasyk.

"Приехала поддержать? Серьезно? Он же не участник-конкурсант. Просто приехала проследить, чтобы не увели", – написала julia.aleksandrovna.96.

"Сделайте ее четвертой судьей одного из выпусков", – предложила deyneka_m.

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