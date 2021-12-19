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19 декабря, 2021
 
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"Самый крутой подарок", "Мимими". Астафьева показала, что нашла в постели в День святого Николая

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Астафьева: А у Николая хороший вкус
Астафьева: А у Николая хороший вкус
Фото: da_astafieva / Instagram

Украинская певица и модель Даша Астафьева в День святого Николая 19 декабря разместила в Instagram серию фото, на которых запечатлена в постели с белой собакой.

"А у Николая хороший вкус. Смотрите-ка, что я нашла. А вы?" – подписала 36-летняя певица свою публикацию.

"Такой милый", – написала barbina_evgeniya.

"Это самый крутой подарок", – прокомментировала viktoriarogov.

"Мимими", – отреагировала пользователь zero_mess.

Контекст:

Даша Астафьева родилась 4 августа 1985 года в городе Орджоникидзе (сейчас – Покров) Днепропетровской области. Певица после школы переехала в Киев, где познакомилась с продюсером Юрием Никитиным.

В 2007 году Никитин предложил ей принять участие в украинской "Фабрике звезд". Никитиным же была создана группа Nikita, в состав которой вошли Астафьева и Юлия Кавтарадзе, бывшая участница группы A.R.M.I.A. В коллективе неоднократно менялись участницы, но Астафьева оставалась его лидером.

В 2017 году Астафьева начала сольную карьеру.

Теги: собаки, День святого Николая, Даша Астафьева, певица, модель, постель
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