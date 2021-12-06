  "Бешеная". Данилко поцеловался в губы с Астафьевой. Видео

Инициатором поцелуя стала Астафьева.

"Если вы не угадаете, Андрюша меня поцелует", – заявила она перед тем, как с нее сняли маску.

"Как ты мог меня не узнать? Иди целуй", – обратилась она к Данилко после того, как звездные детективы увидели ее лицо.

"Бешеная Норка. А я говорю: "Ну никто не называет меня Андрюшей", – отметил Данилко, поднимаясь на сцену, после чего трижды поцеловал певицу в губы.

"Такой наглой могу быть только я", – ответила Астафьева.

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Видео: Маска. Україна / The Masked Singer Ukraine / YouTube