"Оля, дай попить чай". Полякова в откровенном наряде энергично покрутила бедрами перед Данилко. Видео

На видео Полякова позирует в красном парике и черном мини-платье без бретелек. Стоя перед сидящем за судейским столом Данилко, певица под музыку энергично вращает бедрами, касаясь рукой его плеча.

"Оля, дай попить чай", – отмахнулся от певицы Данилко.

Контекст:

Шоу "Маска" является адаптацией американского формата The Masked Singer. Премьера первого сезона шоу состоялась 16 января 2021 года. 10 апреля было объявлено имя победительницы проекта – ею стала украинская певица Злата Огневич.

В новом сезоне, кроме Данилко и Поляковой, звездными детективами проекта являются также певица Настя Каменских и певцы Олег Винник и Dzidzio. Они должны угадать, кто из знаменитостей скрывается под той или иной маской.

По итогам первого выпуска нового сезона шоу покинула актриса Инна Белоконь, которая принимала участие в проекте в образе Баяна. Она известна как исполнительница роли мамы артистки Верки Сердючки, в образе которой выступает Данилко.

Во втором выпуске детективы раскрыли Грифона. Им оказался футболист Андрей Пятов.