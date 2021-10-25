  "Даже мысли не было, что ты могла туда залезть". Данилко не узнал в участнице "Маски" маму Верки Сердючки. Видео

Во время выступления Белоконь в образе Баяна исполнила песню из репертуара российской певицы Аллы Пугачевой "Арлекино".

"Ты с ума сошла, Инна", – заявил Данилко, увидев Белоконь под маской Баяна в финале первого выпуска. – Мама, я вашу дочь знаю".

"Хорошая девочка, между прочим. Артистка отличная", – ответила ему Белоконь.

"У меня даже мысли не было, что ты могла туда залезть", – признался Данилко.

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Контекст:

Андрей Данилко обрел широкую известность после того, как начал выступать в образе проводницы Верки Сердючки. Впервые он вышел на сцену в этом образе 1 апреля 1993 года на "Юморине" в Полтаве. В 2008 году получил звание народного артиста Украины.

Инна Белоконь выступает вместе с Данилко, играя роль мамы Верки Сердючки.

Шоу "Маска" является адаптацией американского формата The Masked Singer. Премьера первого сезона шоу состоялась 16 января 2021 года. 10 апреля было объявлено имя победительницы проекта – ею стала украинская певица Злата Огневич.