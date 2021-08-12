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Никитин: Ситуация с "Евровидением" очень ударила по Данилко

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Никитин о "Евровидении" 2007 года: В Украине сжигали чучело Сердючки. А когда мы приехали, то же самое началось в России
Никитин о "Евровидении" 2007 года: В Украине сжигали чучело Сердючки. А когда мы приехали, то же самое началось в России
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Андрей Данилко, выступающий под сценическим псевдонимом Верка Сердючка, очень тяжело переживал ситуацию, когда во время "Евровидения" 2007 года его раскритиковали сперва в Украине из-за сценического образа, а потом в России, потому что "нашли" в его песне слова "Russia goodbye". Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал украинский музыкальный продюсер Юрий Никитин.

"Ты знаешь, я сейчас внимательно смотрю на твои волосы, и не из чувства зависти, а просто хочу у тебя спросить: стоило ли тебе многих седых волос то, что произошло вокруг песни "Лаша тумбай" или "Раша, гудбай" на "Евровидении"?" – спросил у продюсера Гордон.

Никитин отметил, что задним числом всегда становится понятно, что следовало бы сделать по-другому. 

"Сейчас бы спели иначе все, да. Сейчас бы все было по-другому, возможно. Но тогда ситуация была такой. И она не столько ударила по мне – она ударила сильно по Андрею... Вот тот зашкал несправедливости – он просто одно время не мог с ним справиться", – рассказал продюсер. 

По его словам, в какой-то момент Данилко просто перестал комментировать ситуацию, так как понял, что "неправда несется отовсюду" и он ничего не может изменить – это было очень сложным психологически моментом для артиста. 

"Сложным этот момент был еще и вот почему: что когда мы ехали на "Евровидение", то у нас, если ты помнишь, были шествия протеста в Украине. Западная Украина – там сжигали чучело Сердючки: "Как это можно допустить? Это позор, ганьба и так далее". А потом, когда мы приехали, все то же самое началось в России. И это была какая-то двойная петля. Понимаешь? Из которой выхода как будто бы не было. То есть и здесь плохой, и там плохой", – рассказал продюсер.

Никитин отметил, что эта ситуация не стала концом для Данилко как артиста, потому что он – "настолько большая фигура, что просто это не может закончиться, потому что он не выпустил новый трек или не появился в эфире". Продюсер подчеркнул, что на этой музыке выросло поколение. 

Никитин: Я до последнего момента думал, что Верка Сердючка – женщина. Полный текст интервью Никитина Гордону

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Данилко обрел широкую известность в 1990-х годах после того, как начал выступать в образе проводницы Верки Сердючки.

В 2007 году Верка Сердючка представляла Украину на "Евровидении", где заняла второе место с песней Dancing Lasha Tumbai. При голосовании пять стран поставили Украине высшую оценку в 12 очков. От российских телезрителей песня получила восемь баллов. 

В тексте песни присутствовали слова "Lasha Tumbai", которые (уже по окончании конкурса) были интерпретированы рядом СМИ как "Russia goodbye!", что вызвало резко негативную реакцию у части русскоязычной аудитории. Данилко официально опроверг присутствие таких слов в песне и опубликовал официальный текст.

"Я позаимствовал это слово у Цоя, у него была песня, в которой пелось "Бошетунмай". И когда я писал свою песню, мне вздумалось туда вставить оборот I want to see, а вторую часть придумать не мог, вот и всплыло в памяти цоевское "Бошетунмай". Только, чтобы звучнее было, преобразовал в "Лаша тумбай". Мне сказали, что на монгольском диалекте это означает "Взбивай масло"... Это абракадабра! У нее, по сути, нет смысла. А то, что это созвучие подтянули за уши под "Раша, гудбай" – так это просто эффект незнакомого слова", – рассказывал Данилко в программе "А поговорить?" на YouTube.

В 2008 году Данилко получил звание народного артиста Украины. 

Компания Никитина Mamamusic представляет интересы и обеспечивает менеджмент Данилко.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Евровидение, музыка, конкурс, Андрей Данилко, Верка Сердючка, Юрий Никитин, песня, продюсер
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