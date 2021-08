Никитин: Ситуация с "Евровидением" очень ударила по Данилко

"Ты знаешь, я сейчас внимательно смотрю на твои волосы, и не из чувства зависти, а просто хочу у тебя спросить: стоило ли тебе многих седых волос то, что произошло вокруг песни "Лаша тумбай" или "Раша, гудбай" на "Евровидении"?" – спросил у продюсера Гордон.

Никитин отметил, что задним числом всегда становится понятно, что следовало бы сделать по-другому.

"Сейчас бы спели иначе все, да. Сейчас бы все было по-другому, возможно. Но тогда ситуация была такой. И она не столько ударила по мне – она ударила сильно по Андрею... Вот тот зашкал несправедливости – он просто одно время не мог с ним справиться", – рассказал продюсер.

По его словам, в какой-то момент Данилко просто перестал комментировать ситуацию, так как понял, что "неправда несется отовсюду" и он ничего не может изменить – это было очень сложным психологически моментом для артиста.

"Сложным этот момент был еще и вот почему: что когда мы ехали на "Евровидение", то у нас, если ты помнишь, были шествия протеста в Украине. Западная Украина – там сжигали чучело Сердючки: "Как это можно допустить? Это позор, ганьба и так далее". А потом, когда мы приехали, все то же самое началось в России. И это была какая-то двойная петля. Понимаешь? Из которой выхода как будто бы не было. То есть и здесь плохой, и там плохой", – рассказал продюсер.

Никитин отметил, что эта ситуация не стала концом для Данилко как артиста, потому что он – "настолько большая фигура, что просто это не может закончиться, потому что он не выпустил новый трек или не появился в эфире". Продюсер подчеркнул, что на этой музыке выросло поколение.

Данилко обрел широкую известность в 1990-х годах после того, как начал выступать в образе проводницы Верки Сердючки.

В 2007 году Верка Сердючка представляла Украину на "Евровидении", где заняла второе место с песней Dancing Lasha Tumbai. При голосовании пять стран поставили Украине высшую оценку в 12 очков. От российских телезрителей песня получила восемь баллов.

В тексте песни присутствовали слова "Lasha Tumbai", которые (уже по окончании конкурса) были интерпретированы рядом СМИ как "Russia goodbye!", что вызвало резко негативную реакцию у части русскоязычной аудитории. Данилко официально опроверг присутствие таких слов в песне и опубликовал официальный текст.

"Я позаимствовал это слово у Цоя, у него была песня, в которой пелось "Бошетунмай". И когда я писал свою песню, мне вздумалось туда вставить оборот I want to see, а вторую часть придумать не мог, вот и всплыло в памяти цоевское "Бошетунмай". Только, чтобы звучнее было, преобразовал в "Лаша тумбай". Мне сказали, что на монгольском диалекте это означает "Взбивай масло"... Это абракадабра! У нее, по сути, нет смысла. А то, что это созвучие подтянули за уши под "Раша, гудбай" – так это просто эффект незнакомого слова", – рассказывал Данилко в программе "А поговорить?" на YouTube.

В 2008 году Данилко получил звание народного артиста Украины.

Компания Никитина Mamamusic представляет интересы и обеспечивает менеджмент Данилко.