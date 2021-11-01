  "Сучка ты". Полякова во время съемки ударила Ефросинину в плечо. Видео

Полякова о Ефросининой: У меня перед лицом была ее идеальная, безцеллюлитная жопа Скриншот: Маша Ефросинина / YouTube

Это произошло, когда певица и ведущая обсуждали, какие купальники предпочитают.

"Конечно, раздельный – с таким животом", – похвасталась стройностью Полякова.

"Конечно, слитный – с таким животом", – посетовала Ефросинина.

В ответ Полякова ударила соведущую: "У тебя ох...енный, бл...дь, живот", – заявила она.

"А, спасите меня. Она меня бьет. Меня бьет Полякова", – скривилась Ефросинина, схватившись рукой за плечо.

"Она худая, у нее нет целлюлита. Ты когда залезла ко мне в баню... Она лезла вот так ко мне в баню, и у меня перед лицом была ее идеальная, безцеллюлитная жопа. Сучка ты", – объяснила свою реакцию певица.

Этот момент можно посмотреть по таймкоду 43.48.

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Видео: Маша Ефросинина / YouTube