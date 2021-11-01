Бульвар Шоубиз
 
01 ноября, 2021
 
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"Сучка ты". Полякова во время съемки ударила Ефросинину в плечо. Видео

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Полякова о Ефросининой: У меня перед лицом была ее идеальная, безцеллюлитная жопа
Полякова о Ефросининой: У меня перед лицом была ее идеальная, безцеллюлитная жопа
Скриншот: Маша Ефросинина / YouTube

Украинская певица Оля Полякова в четвертом выпуске шоу "Взрослые девочки", который 28 октября вышел на YouTube-канале украинской ведущей Маши Ефросининой, ударила ее кулакои в плечо.

Это произошло, когда певица и ведущая обсуждали, какие купальники предпочитают.

"Конечно, раздельный – с таким животом", – похвасталась стройностью Полякова.

"Конечно, слитный – с таким животом", – посетовала Ефросинина.

В ответ Полякова ударила соведущую: "У тебя ох...енный, бл...дь, живот", – заявила она.

"А, спасите меня. Она меня бьет. Меня бьет Полякова", – скривилась Ефросинина, схватившись рукой за плечо.

"Она худая, у нее нет целлюлита. Ты когда залезла ко мне в баню... Она лезла вот так ко мне в баню, и у меня перед лицом была ее идеальная, безцеллюлитная жопа. Сучка ты", – объяснила свою реакцию певица.

Этот момент можно посмотреть по таймкоду 43.48.

ВИДЕО
Видео: Маша Ефросинина / YouTube
Контекст:

Первый выпуск шоу "Взрослые девочки" состоялся 3 сентября. Во время программы Полякова и Ефросинина обсуждают различные женские темы. В частности, в четвертом выпуске "Взрослых девочек" Полякова призналась, что весит 67 кг, а Ефросинина заявила, что ее вес составляет 63 кг.

Теги: Оля Полякова, певица, Маша Ефросинина
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