  "Сучка ты". Полякова во время съемки ударила Ефросинину в плечо. Видео

Это произошло, когда певица и ведущая обсуждали, какие купальники предпочитают.
"Конечно, раздельный – с таким животом", – похвасталась стройностью Полякова.
"Конечно, слитный – с таким животом", – посетовала Ефросинина.
В ответ Полякова ударила соведущую: "У тебя ох...енный, бл...дь, живот", – заявила она.
"А, спасите меня. Она меня бьет. Меня бьет Полякова", – скривилась Ефросинина, схватившись рукой за плечо.
"Она худая, у нее нет целлюлита. Ты когда залезла ко мне в баню... Она лезла вот так ко мне в баню, и у меня перед лицом была ее идеальная, безцеллюлитная жопа. Сучка ты", – объяснила свою реакцию певица.
Этот момент можно посмотреть по таймкоду 43.48.
Первый выпуск шоу "Взрослые девочки" состоялся 3 сентября. Во время программы Полякова и Ефросинина обсуждают различные женские темы. В частности, в четвертом выпуске "Взрослых девочек" Полякова призналась, что весит 67 кг, а Ефросинина заявила, что ее вес составляет 63 кг.