"Что ты там забыл?" Полякова поймала разведенного Dzidzio на том, что он тайком разглядывал ее грудь в декольте. Видео

На видео запечатлено, как певец тайком рассматривает откровенное декольте певицы Оли Поляковой, которая также является звездным детективом этого шоу.

"Что ты там забыл?" – спросила Полякова, заметив интерес певца к своей оголенной груди.

"Сиси люблю, – признался певец, положив голову на плечо Поляковой. – Очень!"

Контекст:

Шоу "Маска" является адаптацией американского формата The Masked Singer. Премьера первого сезона шоу состоялась 16 января 2021 года. 10 апреля было объявлено имя победительницы проекта – ею стала украинская певица Злата Огневич.

В новом сезоне, кроме Dzidzio и Поляковой, звездными детективами проекта являются также артист Андрей Данилко, певица Настя Каменских и певец Олег Винник. Им предстоит угадать, кто из знаменитостей скрывается под той или иной маской.

По итогам первого выпуска нового сезона шоу покинула актриса Инна Белоконь, которая принимала участие в проекте в образе Баяна. Она известна как исполнительница роли мамы артистки Верки Сердючки, в образе которой выступает Данилко.

Полякова в октябре заявила, что Dzidzio, который летом 2021 года развелся с певицей Slavia, нужна сильная женщина.