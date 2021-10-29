Бульвар Шоубиз
 
29 октября, 2021
 
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"Что ты там забыл?" Полякова поймала разведенного Dzidzio на том, что он тайком разглядывал ее грудь в декольте. Видео

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Dzidzio: Сиси люблю
Dzidzio: Сиси люблю
Фото: dzidzio / Instagram

Украинский певец Dzidzio на съемках первого выпуска второго сезона шоу "Маска", премьера которого состоялась 23 октября на канале "Украина", признался, что любит женскую грудь. Фрагмент передачи с заявлением артиста, который является звездным детективом этого шоу, обнародован 29 октября на странице проекта в Instagram.

На видео запечатлено, как певец тайком рассматривает откровенное декольте певицы Оли Поляковой, которая также является звездным детективом этого шоу.

"Что ты там забыл?" – спросила Полякова, заметив интерес певца к своей оголенной груди.

"Сиси люблю, – признался певец, положив голову на плечо Поляковой. – Очень!"

Контекст:

Шоу "Маска" является адаптацией американского формата The Masked Singer. Премьера первого сезона шоу состоялась 16 января 2021 года. 10 апреля было объявлено имя победительницы проекта – ею стала украинская певица Злата Огневич.

В новом сезоне, кроме Dzidzio и Поляковой, звездными детективами проекта являются также артист Андрей Данилко, певица Настя Каменских и певец Олег Винник. Им предстоит угадать, кто из знаменитостей скрывается под той или иной маской.

По итогам первого выпуска нового сезона шоу покинула актриса Инна Белоконь, которая принимала участие в проекте в образе Баяна. Она известна как исполнительница роли мамы артистки Верки Сердючки, в образе которой выступает Данилко.

Полякова в октябре заявила, что Dzidzio, который летом 2021 года развелся с певицей Slavia, нужна сильная женщина.

Теги: Оля Полякова, Dzidzio, грудь, шоу Маска
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