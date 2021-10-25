  Slavia рассказала, какие на самом деле отношения были у ее экс-супруга Dzidzio c Цибульской

Slavia о Цибульской: Некоторым артисткам было выгодно сделать так, будто бы между ними роман Фото: slavia_official / Instagram

"Как так вышло, что никто ни на кого не обижен? Ни вы за то, что Михаил поставил точку в ваших отношениях, ни Михаил за то, что вы его подозреваете в супружеских изменах?" – спросила Осадчая.

"На самом деле я не подозреваю его в супружеских изменах. Это просто некоторым артисткам было выгодно сделать так, будто бы между ними роман", – заявила певица.

"Вы намекаете на Ольгу Цибульскую?" – уточнила ведущая передачи Кати Осадчая.

"Да, я намекаю именно на эту артистку, но на самом деле между ними ничего не было и быть не могло", – заявила Slavia.

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