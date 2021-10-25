Бульвар Шоубиз
 
25 октября, 2021
 
Новости

Slavia рассказала, какие на самом деле отношения были у ее экс-супруга Dzidzio c Цибульской

 
|
Slavia о Цибульской: Некоторым артисткам было выгодно сделать так, будто бы между ними роман
Slavia о Цибульской: Некоторым артисткам было выгодно сделать так, будто бы между ними роман
Фото: slavia_official / Instagram

Украинская певица Slavia заявила, что между ее экс-супругом, певцом Dzidzio и его кумой, украинской певицей Ольгой Цибульской не было романа. Об этом она рассказала 24 октября в интервью программе "Світське життя" на "1+1", отвечая на вопрос ведущей программы Кати Осадчей о том, как им с бывшим мужем удалось после развода сохранить дружеские отношения.

"Как так вышло, что никто ни на кого не обижен? Ни вы за то, что Михаил поставил точку в ваших отношениях, ни Михаил за то, что вы его подозреваете в супружеских изменах?" – спросила Осадчая.

"На самом деле я не подозреваю его в супружеских изменах. Это просто некоторым артисткам было выгодно сделать так, будто бы между ними роман", – заявила певица.

"Вы намекаете на Ольгу Цибульскую?" – уточнила ведущая передачи Кати Осадчая.

"Да, я намекаю именно на эту артистку, но на самом деле между ними ничего не было и быть не могло", – заявила Slavia.

ВИДЕО
Видео: Світське життя / YouTube
Контекст:

Dzidzio (Михаил Хома) и Slavia (Ярослава Хома) поженились 20 ноября 2013 года после продолжительных отношений. 24 апреля 2021 года Dzidzio заявил, что они с женой больше не пара. "Мы договорились развестись", – рассказал тогда артист, уточнив, что около девяти месяцев они живут раздельно.

Певица, комментируя заявление мужа, призналась, что до последнего пыталась спасти брак. В марте Slavia жаловалась, что муж уделяет ей мало времени, но не говорила о том, что они расстались. Детей у пары нет.

14 июня Яворовский районный суд Львовской области расторг брак артистов. Известно, что Михаил Хома обратился в суд с иском еще 25 марта. В своем заявлении артист указал, что причиной развода являются в том числе "недоразумения по разным вопросам семейной жизни и из-за наличия взаимных претензий друг к другу". Он отметил, что их брак носит формальный характер, так как они вместе не проживают, супружеских отношений не поддерживают, а примирение между ними невозможно.

Цибульская и Dzidzio – коллеги и кумовья. В 2018 году они стали крестными родителями мальчика по имени Денис. Об этом Цибульская сообщила на своей странице в Instagram.

Пара вместе выпустила две песни – "Чекаю. Цьом" (2017) и "Киця" (2020), в которых сыграли влюбленных. Комментируя якобы их романтические отношения, Dzidzio и Цибульская в апреле 2020 года заявили, что "когда-нибудь еще об этом расскажут", а пока "пусть себе люди догадываются". Имя своего мужа и отца сына Нестора  (2015) певица не разглашает, но, судя по опубликованной декларации о доходах, им является директор ООО "Радивиловмолоко" Сергей Грисюк

Теги: скандал, Dzidzio, развод, Ольга Цибульская, Slavia
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Гордон: Сегодня в Украине идет методичная, планомерная, системная борьба со свободой слова. Обращаюсь к власти: не трогайте журналистов!
  Гордон: Сегодня в Украине идет методичная, планомерная, системная борьба со свободой слова. Обращаюсь к власти: не трогайте журналистов!
Алек Болдуин на съемочной площадке случайно застрелил оператора и ранил режиссера. Главное
Алек Болдуин на съемочной площадке случайно застрелил оператора и ранил режиссера. Главное
  Илларионов: Программу "Триллион долларов для Украины" нельзя реализовать за день. Это можно сделать за два десятилетия
  Илларионов: Программу "Триллион долларов для Украины" нельзя реализовать за день. Это можно сделать за два десятилетия
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Slavia рассказала, какие на самом деле отношения были у ее экс-супруга Dzidzio c Цибульской
  Slavia рассказала, какие на самом деле отношения были у ее экс-супруга Dzidzio c Цибульской
"Food-эротика 18+". Клопотенко рассказал, как есть замороженную жимолость, и обсосал пальцы
"Food-эротика 18+". Клопотенко рассказал, как есть замороженную жимолость, и обсосал пальцы
"Дыни просто огонь!". Экс-участница "ВИА Гры" поделилась откровенным снимком в микробикини
"Дыни – просто огонь!". Экс-участница "ВИА Гры" поделилась откровенным снимком в микробикини
  Актер студии "Квартал 95" Пикалов сообщил о разводе с женой – продюсером этого проекта
  Актер студии "Квартал 95" Пикалов сообщил о разводе с женой – продюсером этого проекта
"Ах, какая женщина", "Такой взгляд шикарный". Ребрик показала голую грудь
"Ах, какая женщина", "Такой взгляд шикарный". Ребрик показала голую грудь
"А на YouTube миллион, а я просто пацик Антон". Новый клип Wellboy за два дня после премьеры посмотрели более 1 млн раз
"А на YouTube миллион, а я просто пацик Антон". Новый клип Wellboy за два дня после премьеры посмотрели более 1 млн раз
  "Ученица превзошла учителя". Судья "Танцев со звездами" Кухар заявила, что партнерша Melovin станцевала лучше Гвоздевой
  "Ученица превзошла учителя". Судья "Танцев со звездами" Кухар заявила, что партнерша Melovin станцевала лучше Гвоздевой
"Очень полезно для тела". Звезда "Великолепного века" Узерли снялась в расстегнутой блузке
"Очень полезно для тела". Звезда "Великолепного века" Узерли снялась в расстегнутой блузке
  Пикалов о Зеленском: У меня сейчас прямого телефона Владимира Александровича нет. Старые телефоны, которые были, – их нет. Ушли в прошлое
  Пикалов о Зеленском: У меня сейчас прямого телефона Владимира Александровича нет. Старые телефоны, которые были, – их нет. Ушли в прошлое
"Супер-секси", "Смелая зажигалочка". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук оголилась полностью
"Супер-секси", "Смелая зажигалочка". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук оголилась полностью
  "Совсем не смешно", "Юмор тупее некуда". Звезда "Женского квартала" Сопонару на "Танцах со звездами" бросила в лицо Дикусару торт. Видео
  "Совсем не смешно", "Юмор тупее некуда". Звезда "Женского квартала" Сопонару на "Танцах со звездами" бросила в лицо Дикусару торт. Видео
  "Я в положении". Судья шоу "Танцы со звездами" Кухар сообщила о беременности
  "Я в положении". Судья шоу "Танцы со звездами" Кухар сообщила о беременности
"Это сын? Думала, мужик какой то здоровый такой". Джанабаева показала старшего сына от Меладзе
"Это сын? Думала, мужик какой то здоровый такой". Джанабаева показала старшего сына от Меладзе
  "Красивая девушка и животик". Ани Лорак засветила голый торс
  "Красивая девушка и животик". Ани Лорак засветила голый торс
"Настя, не просри этого красавчика". Волочкова показала, как съездила с новым любовником в монастырь
"Настя, не просри этого красавчика". Волочкова показала, как съездила с новым любовником в монастырь
"Бабушка пытается ...бабельность втюхать" 57-летняя Лолита Милявская похвасталась стройными ногами
"Бабушка пытается ...бабельность втюхать" 57-летняя Лолита Милявская похвасталась стройными ногами
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS