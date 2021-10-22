  "Михаилу это не очень понравилось". Slavia рассказала, почему пришла на премьеру фильма к бывшему мужу

"Бывших надо поддерживать, особенно если они такие талантливые. Считаю, что бы ни случилось, нужно оставаться в этой любви. Я себе не представляю после 20 лет семейной жизни, как можно остаться в плохих отношениях. У меня с Михаилом связано все самое лучшее. А потом я решила выйти на большую сцену, и Михаилу это не очень понравилось. Я немного ускользнула из-под его контроля, но я иначе не могла", – заявила артистка.
Несмотря на совместное пребывание на мероприятии, бывшие супруги вместе в кадре не появились.
Dzidzio (Михаил Хома) и Slavia (Ярослава Хома) поженились 20 ноября 2013 года после продолжительных отношений. 24 апреля 2021 года Dzidzio заявил, что они с женой больше не пара. "Мы договорились развестись", – рассказал тогда артист, уточнив, что около девяти месяцев они живут раздельно.
Певица, комментируя заявление мужа, призналась, что до последнего пыталась спасти брак. В марте Slavia жаловалась, что муж уделяет ей мало времени, но не говорила о том, что они расстались. Детей у пары нет.
14 июня Яворовский районный суд Львовской области расторг брак артистов. Известно, что Михаил Хома обратился в суд с иском еще 25 марта. В своем заявлении артист указал, что причиной развода являются в том числе "недоразумения по разным вопросам семейной жизни и из-за наличия взаимных претензий друг к другу". Он отметил, что их брак носит формальный характер, так как они вместе не проживают, супружеских отношений не поддерживают, а примирение между ними невозможно.