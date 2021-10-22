Бульвар Шоубиз
 
22 октября, 2021
 
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"Михаилу это не очень понравилось". Slavia рассказала, почему пришла на премьеру фильма к бывшему мужу

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Slavia: Я себе не представляю после 20 лет семейной жизни, как можно остаться в плохих отношениях
Slavia: Я себе не представляю после 20 лет семейной жизни, как можно остаться в плохих отношениях
Фото: polyakovamusic / Instagram

Украинская певица Slavia 20 октября посетила допремьерный показа фильма "Где деньги?", режиссером которого является ее бывший муж, певец Dzidzio (Михаил Хома). В интервью программе ЖВЛ, которая 22 октября вышла на "1+1", певица рассказала, почему решила прийти на мероприятие.

"Бывших надо поддерживать, особенно если они такие талантливые. Считаю, что бы ни случилось, нужно оставаться в этой любви. Я себе не представляю после 20 лет семейной жизни, как можно остаться в плохих отношениях. У меня с Михаилом связано все самое лучшее. А потом я решила выйти на большую сцену, и Михаилу это не очень понравилось. Я немного ускользнула из-под его контроля, но я иначе не могла", – заявила артистка.

Несмотря на совместное пребывание на мероприятии, бывшие супруги вместе в кадре не появились.

ВИДЕО
Видео: ЖВЛ / YouTube
Контекст:

Dzidzio (Михаил Хома) и Slavia (Ярослава Хома) поженились 20 ноября 2013 года после продолжительных отношений. 24 апреля 2021 года Dzidzio заявил, что они с женой больше не пара. "Мы договорились развестись", – рассказал тогда артист, уточнив, что около девяти месяцев они живут раздельно.

Певица, комментируя заявление мужа, призналась, что до последнего пыталась спасти брак. В марте Slavia жаловалась, что муж уделяет ей мало времени, но не говорила о том, что они расстались. Детей у пары нет.

14 июня Яворовский районный суд Львовской области расторг брак артистов. Известно, что Михаил Хома обратился в суд с иском еще 25 марта. В своем заявлении артист указал, что причиной развода являются в том числе "недоразумения по разным вопросам семейной жизни и из-за наличия взаимных претензий друг к другу". Он отметил, что их брак носит формальный характер, так как они вместе не проживают, супружеских отношений не поддерживают, а примирение между ними невозможно.

Теги: Dzidzio, развод, Slavia
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