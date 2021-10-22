  "Михаилу это не очень понравилось". Slavia рассказала, почему пришла на премьеру фильма к бывшему мужу

Slavia: Я себе не представляю после 20 лет семейной жизни, как можно остаться в плохих отношениях Фото: polyakovamusic / Instagram

"Бывших надо поддерживать, особенно если они такие талантливые. Считаю, что бы ни случилось, нужно оставаться в этой любви. Я себе не представляю после 20 лет семейной жизни, как можно остаться в плохих отношениях. У меня с Михаилом связано все самое лучшее. А потом я решила выйти на большую сцену, и Михаилу это не очень понравилось. Я немного ускользнула из-под его контроля, но я иначе не могла", – заявила артистка.

Несмотря на совместное пребывание на мероприятии, бывшие супруги вместе в кадре не появились.

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Видео: ЖВЛ / YouTube