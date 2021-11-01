  "Это ненормально". Полякова рассказала, что делает, если объелась накануне съемок

"Хочу признаться, что не страдаю булимией, но если я пережираю, иду и вырываю еду. На х...р она мне нужна?!" – заявила Полякова.
Она подчеркнула, что это случается с ней, если она переела перед съемками.
"Это происходит только тогда, когда у меня дедлайн, я не должна поправиться к этому времени, а я объелась, тогда я, конечно, это верну, – уточнила певица. – Если мне не нужно похудеть к дедлайну, я этого не делаю. Это булимия или нет?"
"Я не знаю. В любом случае это ненормально", – ответила Ефросинина.
Полякова – украинская певица, телеведущая и актриса. Она дебютировала в 2000 году, записав альбом из 11 песен "Приходи ко мне". В 2008 году певица презентовала трек "Суперблондинка", который стал переломным в ее карьере. С 2012 года Полякова сотрудничает с украинским продюсером Михаилом Ясинским.
Полякова замужем за бизнесменом Вадимом Буряковским. В сентябре 2021 года супруги отметили 16-летие со дня регистрации брака. Пара воспитывает двух дочерей – Марию (2005) и Алису (2011).
Булимия – психическое расстройство, характеризующееся нарушением пищевого поведения.