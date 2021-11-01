  "Это ненормально". Полякова рассказала, что делает, если объелась накануне съемок

"Хочу признаться, что не страдаю булимией, но если я пережираю, иду и вырываю еду. На х...р она мне нужна?!" – заявила Полякова.

Она подчеркнула, что это случается с ней, если она переела перед съемками.

"Это происходит только тогда, когда у меня дедлайн, я не должна поправиться к этому времени, а я объелась, тогда я, конечно, это верну, – уточнила певица. – Если мне не нужно похудеть к дедлайну, я этого не делаю. Это булимия или нет?"

"Я не знаю. В любом случае это ненормально", – ответила Ефросинина.

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Видео: Маша Ефросинина / YouTube