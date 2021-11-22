  Данилко упрекнул Полякову за то, что она не узнала свою песню на шоу "Маска"

"Королева ночи", – сперва заявила певица, когда заиграла мелодия, но после исправилась, уточнив, что это другая ее песня под названием "Эй, секундочку".

"Так "Королева ночи" или "Секундочка"? – обратился к Поляковой второй детектив шоу Андрей Данилко. – Она свои песни не знает. Ты не знаешь своих песен".

Этот фрагмент можно посмотреть на 27-й минуте видео.

ВИДЕО

Видео: Маска. Україна / The Masked Singer Ukraine / YouTube