Бульвар Шоубиз
 
19 ноября, 2021
 
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"Это была моя победа, тащила его я". Полякова рассказала, как ее подопечный выиграл на шоу 500 тыс. грн, а ей отдал только 10

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Полякова: Я его за шкирку взяла и привела к победе
Полякова: Я его за шкирку взяла и привела к победе
Фото: polyakovamusic / Instagram

Украинская певица Оля Полякова призналась, что участник второго сезона шоу "Народна зірка" (2010) на канале "Украина", кременчужанин Сергей Лоб, в паре с которым она выступала на проекте как звезда, не предложил ей после своей победы разделить поровну выигранные 500 тыс. грн (на тот момент около $60 тыс). Об этом она рассказала в пятом выпуске шоу "Взрослые девочки", который 19 ноября вышел на YouTube-канале украинской ведущей Маши Ефросининой.

"Я его за шкирку взяла и привела к победе. Это была моя победа по духу. Мальчик был хороший, пел классно, девчонки за него голосовали, это все в порядке, но тащила его я. После конкурса я подошла и говорю: "Я же как бы тоже участвовала". Он говорит: "Сколько ты хочешь?" И вместо того, чтобы сказать, что хочу 50%, потому что мы вдвоем участвовали, вдвоем делали, я говорю: "Дай мне хотя бы 10 тыс.", – рассказала артистка.

По словам певицы, из-за суеверий она побоялась договариваться со своим партнером о том, как будут делить приз в случае победы, до начала шоу.

"Я очень суеверная и никогда не договариваюсь наперед. Потому что если бы я говорила: "Мы выиграем и давай поделим на двоих", мы бы не выиграли", – отметила артистка.

Полякова призналась, что сняла за эти 10 тыс. грн свой первый клип.

"Чего я попросила десятку? Сергей Лоб, ты "висишь" мне 20 штук", – с улыбкой резюмировала Полякова.

ВИДЕО
Видео: Оля Полякова / YouTube
Контекст:

Премьера шоу "Народна зірка" состоялась в 2009 году на канале "Украина. Полякова и Лоб принимали участие во втором сезоне проекта, одержав победу. После четвертого сезона проект был закрыт.

Теги: деньги, Оля Полякова, Маша Ефросинина
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