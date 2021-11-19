  "Это была моя победа, тащила его я". Полякова рассказала, как ее подопечный выиграл на шоу 500 тыс. грн, а ей отдал только 10

Полякова: Я его за шкирку взяла и привела к победе Фото: polyakovamusic / Instagram

"Я его за шкирку взяла и привела к победе. Это была моя победа по духу. Мальчик был хороший, пел классно, девчонки за него голосовали, это все в порядке, но тащила его я. После конкурса я подошла и говорю: "Я же как бы тоже участвовала". Он говорит: "Сколько ты хочешь?" И вместо того, чтобы сказать, что хочу 50%, потому что мы вдвоем участвовали, вдвоем делали, я говорю: "Дай мне хотя бы 10 тыс.", – рассказала артистка.

По словам певицы, из-за суеверий она побоялась договариваться со своим партнером о том, как будут делить приз в случае победы, до начала шоу.

"Я очень суеверная и никогда не договариваюсь наперед. Потому что если бы я говорила: "Мы выиграем и давай поделим на двоих", мы бы не выиграли", – отметила артистка.

Полякова призналась, что сняла за эти 10 тыс. грн свой первый клип.

"Чего я попросила десятку? Сергей Лоб, ты "висишь" мне 20 штук", – с улыбкой резюмировала Полякова.

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Видео: Оля Полякова / YouTube