Бульвар Шоубиз
 
19 ноября, 2021
 
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"Уйду и оставлю тебе все". Полякова рассказала, почему не разводится с мужем

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Полякова и Буряковский женаты 16 лет
Полякова и Буряковский женаты 16 лет
Фото: polyakovamusic / Instagram

Украинская певица Оля Полякова призналась, что во время ссор с мужем, бизнесменом Вадимом Буряковским обсуждает с ним возможность развода. Об этом она рассказала в пятом выпуске шоу "Взрослые девочки", который 19 ноября вышел на YouTube-канале украинской ведущей Маши Ефросининой.

По словам певицы, она не согласна на развод с мужем по ряду причин.

"Не хочу делить свой дом. Потому что это сложная структура, – призналась Полякова. – Мы когда ругаемся, начинаем говорить: "Давай разведемся". Говорю: "Давай! Что делать будем? Давай сядем и договоримся, как мы будем разводиться". В итоге он мне говорит: "Я уйду и оставлю тебе все". Я сразу говорю: "Как можно бросить такого святого человека?"

"То есть ты не хочешь его терять, даже если ты его содержишь?" – уточнила Ефросинина.

"Он мне дорог как память", – с улыбкой ответила Полякова.

ВИДЕО
Видео: Оля Полякова / YouTube
Контекст:

Полякова – украинская певица, телеведущая и актриса. Она дебютировала в 2000 году, записав альбом из 11 песен "Приходи ко мне". В 2008 году певица презентовала трек "Суперблондинка", который стал переломным в ее карьере. С 2012 года Полякова сотрудничает с украинским продюсером Михаилом Ясинским.

Полякова замужем за бизнесменом Вадимом Буряковским. В сентябре 2021 года супруги отметили 16-летие со дня регистрации брака. Пара воспитывает двух дочерей – Марию (2005) и Алису (2011).

Теги: дети, семья, Оля Полякова, развод
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