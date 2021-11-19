  "Уйду и оставлю тебе все". Полякова рассказала, почему не разводится с мужем

По словам певицы, она не согласна на развод с мужем по ряду причин.

"Не хочу делить свой дом. Потому что это сложная структура, – призналась Полякова. – Мы когда ругаемся, начинаем говорить: "Давай разведемся". Говорю: "Давай! Что делать будем? Давай сядем и договоримся, как мы будем разводиться". В итоге он мне говорит: "Я уйду и оставлю тебе все". Я сразу говорю: "Как можно бросить такого святого человека?"

"То есть ты не хочешь его терять, даже если ты его содержишь?" – уточнила Ефросинина.

"Он мне дорог как память", – с улыбкой ответила Полякова.

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Видео: Оля Полякова / YouTube