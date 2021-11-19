  "Уйду и оставлю тебе все". Полякова рассказала, почему не разводится с мужем

По словам певицы, она не согласна на развод с мужем по ряду причин.
"Не хочу делить свой дом. Потому что это сложная структура, – призналась Полякова. – Мы когда ругаемся, начинаем говорить: "Давай разведемся". Говорю: "Давай! Что делать будем? Давай сядем и договоримся, как мы будем разводиться". В итоге он мне говорит: "Я уйду и оставлю тебе все". Я сразу говорю: "Как можно бросить такого святого человека?"
"То есть ты не хочешь его терять, даже если ты его содержишь?" – уточнила Ефросинина.
"Он мне дорог как память", – с улыбкой ответила Полякова.
Полякова – украинская певица, телеведущая и актриса. Она дебютировала в 2000 году, записав альбом из 11 песен "Приходи ко мне". В 2008 году певица презентовала трек "Суперблондинка", который стал переломным в ее карьере. С 2012 года Полякова сотрудничает с украинским продюсером Михаилом Ясинским.
Полякова замужем за бизнесменом Вадимом Буряковским. В сентябре 2021 года супруги отметили 16-летие со дня регистрации брака. Пара воспитывает двух дочерей – Марию (2005) и Алису (2011).