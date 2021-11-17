"Ну кто краше?" Полякова в бикини похвасталась фигурой на пляже

На заглавном снимке запечатлена сама певица – она позирует в кадре в бирюзовом бикини на фоне моря. Еще на двух снимках по отдельности изображены ее дочери.

"Ну кто краше?" – обратилась к поклонникам артистка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)