"Секс на ножищах". Полякова в бикини показала, как отдыхает на Мальдивах

Полякова показала четыре снимка, на которых предстала в бикини кофейного цвета и соломенной шляпе. По ее словам, фото сделала ее 10-летняя дочь Алиса.
"Подрос фотограф! Один, два, три, четыре? Это прям для нее важно", – подписала она снимки, предлагая подписчикам выбрать лучший.
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"Секс на ножищах", – прокомментировал фото певец Виталий Козловский.
"Вау! Секси!" – написала подписчица 4904_tatiana.
"А разве можно выбрать из такой красоты", – отметила marina__levallois.
17 января 2021 года Оле Поляковой исполнилось 37 лет. В ее дискографии три альбома: "Приходи ко мне" (2008), "Шлепали шлепки" (2017) и "Королева ночи" (2019).
У певицы есть две дочери: Маша (2005) и Алиса (2011). Отец детей Поляковой – ее супруг, бизнесмен Вадим.