Бульвар Шоубиз
 
13 ноября, 2021
 
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"Секс на ножищах". Полякова в бикини показала, как отдыхает на Мальдивах

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Полякова позировала в бикини кофейного цвета и соломенной шляпе
Полякова позировала в бикини кофейного цвета и соломенной шляпе
Фото: polyakovamusic / Instagram

Украинская певица Оля Полякова 12 ноября опубликовала в своем Instagram несколько фото с отдыха на Мальдивах.

Полякова показала четыре снимка, на которых предстала в бикини кофейного цвета и соломенной шляпе. По ее словам, фото сделала ее 10-летняя дочь Алиса.

"Подрос фотограф! Один, два, три, четыре? Это прям для нее важно", – подписала она снимки, предлагая подписчикам выбрать лучший.

"Секс на ножищах", – прокомментировал фото певец Виталий Козловский.

"Вау! Секси!" – написала подписчица 4904_tatiana.

"А разве можно выбрать из такой красоты", – отметила marina__levallois.

Контекст:

17 января 2021 года Оле Поляковой исполнилось 37 лет. В ее дискографии три альбома: "Приходи ко мне" (2008), "Шлепали шлепки" (2017) и "Королева ночи" (2019).

У певицы есть две дочери: Маша (2005) и Алиса (2011). Отец детей Поляковой – ее супруг, бизнесмен Вадим.

Теги: Мальдивские острова, купальник, Оля Полякова, Мальдивы, отдых, бикини
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