"Секс на ножищах". Полякова в бикини показала, как отдыхает на Мальдивах

Полякова позировала в бикини кофейного цвета и соломенной шляпе Фото: polyakovamusic / Instagram

Полякова показала четыре снимка, на которых предстала в бикини кофейного цвета и соломенной шляпе. По ее словам, фото сделала ее 10-летняя дочь Алиса.

"Подрос фотограф! Один, два, три, четыре? Это прям для нее важно", – подписала она снимки, предлагая подписчикам выбрать лучший.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

"Секс на ножищах", – прокомментировал фото певец Виталий Козловский.

"Вау! Секси!" – написала подписчица 4904_tatiana.

"А разве можно выбрать из такой красоты", – отметила marina__levallois.