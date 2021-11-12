"Нереально сексуальная", "Шикарный пресс!" Полякова снялась в крошечном бикини

"Выбери фотку. Я обожаю Мальдивы! Я влюбилась в них, как только первый раз увидела. Это было 13 лет назад. С тех пор стараюсь хотя бы раз в два года побывать! Ни с чем не сравнимый океан, песок солнце и умопомрачительный цвет воды!" – написала она.
Певица позировала в бикини с миниатюрными плавками с низкой посадкой.
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"Сердце кровью обливается. Нереально сексуальная", – прокомментировал подписчик ostrovykvolodymyr.
"Шикарный пресс!" – отметил slava_k_vs.
17 января 2021 года Оле Поляковой исполнилось 37 лет. В ее дискографии три альбома: "Приходи ко мне" (2008), "Шлепали шлепки" (2017) и "Королева ночи" (2019).
У певицы есть две дочери: Маша (2005) и Алиса (2011). Отец детей Поляковой – ее супруг, бизнесмен Вадим.