"Нереально сексуальная", "Шикарный пресс!" Полякова снялась в крошечном бикини

"Выбери фотку. Я обожаю Мальдивы! Я влюбилась в них, как только первый раз увидела. Это было 13 лет назад. С тех пор стараюсь хотя бы раз в два года побывать! Ни с чем не сравнимый океан, песок солнце и умопомрачительный цвет воды!" – написала она.

Певица позировала в бикини с миниатюрными плавками с низкой посадкой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

"Сердце кровью обливается. Нереально сексуальная", – прокомментировал подписчик ostrovykvolodymyr.

"Шикарный пресс!" – отметил slava_k_vs.