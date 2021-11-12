"Ого, как ты рогатку раскинула", "Ничего себе форточку расстелила". Дорофеева широко развела ноги на балконе

"Я сегодня выступаю в Черновцах. А у вас что и как?" – спросила она.
Певица позировала, сидя на тахте, с широко разведенными ногами. Дорофеева закрыла лицо журналом Vogue, на обложке которого размещено ее фото.
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"Так девушки не сидят", – отметила подписчица yulia_tymoshenko_ukraine_.
"Ничего себе форточку расстелила", – прокомментировал подписчик yaroslav_chornyiblack.
"Ого, как ты в Черновцах рогатку раскинула", – написал andrey_izya.
Концерт Дорофеевой в Черновцах 11 ноября проходил в одном из ресторанов города.
Надя Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020 года была участницей украинской группы "Время и Стекло" – она выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом).
В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.
С 2015 года Дорофеева замужем за своим коллегой Dantes (Владимиром Гудковым).