"Ого, как ты рогатку раскинула", "Ничего себе форточку расстелила". Дорофеева широко развела ноги на балконе

Дорофеева: У вас что и как? Фото: nadya.do.do / Instagram

"Я сегодня выступаю в Черновцах. А у вас что и как?" – спросила она.

Певица позировала, сидя на тахте, с широко разведенными ногами. Дорофеева закрыла лицо журналом Vogue, на обложке которого размещено ее фото.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

"Так девушки не сидят", – отметила подписчица yulia_tymoshenko_ukraine_.

"Ничего себе форточку расстелила", – прокомментировал подписчик yaroslav_chornyiblack.

"Ого, как ты в Черновцах рогатку раскинула", – написал andrey_izya.