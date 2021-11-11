"Это уже слишком вызывающе". Седокова снялась в нижнем белье и чулках

"Аня возвращается. Прости, "женщина из рекламы йогуртов", но мне в тебе тесно..." – написала она.

Видео было снято во время фотосессии певицы. Седокова отодвинула полы плаща, демонстрируя бедро и пах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

"Анна, ну чулочки, это же уж слишком вызывающе. У вас же дети, а вы так откровенно себя подаете", – прокомментировала подписчица vintage_provanc.