Бульвар Шоубиз
 
11 ноября, 2021
 
Новости

"Это уже слишком вызывающе". Седокова снялась в нижнем белье и чулках

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Седокова: Аня возвращается
Седокова: Аня возвращается
Фото: annasedokova / Instagram

Строящая карьеру в РФ украинская певица Анна Седокова 10 ноября на своей странице в Instagram опубликовала ролик, для которого позировала в черном лакированном плаще, чулках с поясом и нижнем белье.

"Аня возвращается. Прости, "женщина из рекламы йогуртов", но мне в тебе тесно..." – написала она.

Видео было снято во время фотосессии певицы. Седокова отодвинула полы плаща, демонстрируя бедро и пах.

"Анна, ну чулочки, это же уж слишком вызывающе. У вас же дети, а вы так откровенно себя подаете", – прокомментировала подписчица vintage_provanc.

Контекст:

С 2002-го по 2004 год Анна Седокова была солисткой украинской группы "ВИА Гра". После ухода из коллектива она находилась в декрете. В апреле 2006 года певица начала сольную карьеру: под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню "Мое сердце". 

Всего в дискографии Седоковой пять сольных студийных альбомов. Она живет в РФ и США, а работает в России.

У певицы трое детей: две дочери – Алина и Моника и сын Гектор. Алина – дочь певицы от первого брака с белорусским футболистом, экс-капитаном киевского "Динамо" Валентином Белькевичем – родилась 8 декабря 2004 года. Дочь Монику Седокова родила от бизнесмена Максима Чернявского в июле 2011 года. Сына Гектора (2017) – от российского бизнесмена Артема Комарова. Сейчас певица замужем за латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Пара узаконила отношения в сентябре 2020 года.

Теги: Анна Седокова, ВИА Гра, фотосессия, певица, белье
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Стефанчук: Именно свобода слова гарантировала приход к власти Зеленского
  Стефанчук: Именно свобода слова гарантировала приход к власти Зеленского
Алеся БАЦМАН
"Готов ли я к объединению с Разумковым? Не исключаю". Полный текст интервью Кличко Гордону
"Готов ли я к объединению с Разумковым? Не исключаю". Полный текст интервью Кличко Гордону
Дмитрий ГОРДОН
Работа в Китае, доверие ОП, служба в армии. Что известно о новых министрах Свириденко, Верещук и Рябикине
Работа в Китае, доверие ОП, служба в армии. Что известно о новых министрах Свириденко, Верещук и Рябикине
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Очень вкусный коктейль". Жена Тигипко поделилась рецептом алкогольного напитка для осенней прогулки
"Очень вкусный коктейль". Жена Тигипко поделилась рецептом алкогольного напитка для осенней прогулки
"Фигура топчик. Вдохновляет выплюнуть изо рта шоколадку и пойти на тренировку". Собчак снялась в бикини
"Фигура – топчик. Вдохновляет выплюнуть изо рта шоколадку и пойти на тренировку". Собчак снялась в бикини
"Красавица Хюррем Султан". Узерли оголилась перед камерой
"Красавица Хюррем Султан". Узерли оголилась перед камерой
"Это уже слишком вызывающе". Седокова снялась в нижнем белье и чулках
"Это уже слишком вызывающе". Седокова снялась в нижнем белье и чулках
"Стопа, как копыто", "Грудь в разные стороны". Волочкова показала честное фото своего тела
"Стопа, как копыто", "Грудь в разные стороны". Волочкова показала честное фото своего тела
"Какая шикарная", "Обалдеть". Ани Лорак в секси-образе засветила боковую часть груди
"Какая шикарная", "Обалдеть". Ани Лорак в секси-образе засветила боковую часть груди
"Прикид огонь", "Украинская Барби". Никитюк вышла в свет в жакете с акцентом на зону сосков
"Прикид – огонь", "Украинская Барби". Никитюк вышла в свет в жакете с акцентом на зону сосков
"Надежда, это потрясающе! Ну какая "ВИА Гра? La Scala ваш удел!" Мейхер удивила публику исполнением арии
"Надежда, это потрясающе! Ну какая "ВИА Гра? La Scala – ваш удел!" Мейхер удивила публику исполнением арии
"Перелом черепа, носа, удаление костей черепа". Стало известно, кого подозревают в избиении композитора группы Kazka
"Перелом черепа, носа, удаление костей черепа". Стало известно, кого подозревают в избиении композитора группы Kazka
В Киеве пройдет фестиваль цифрового искусства Novembre Numérique
В Киеве пройдет фестиваль цифрового искусства Novembre Numérique
  Умерла советская актриса Валентина Малявина
  Умерла советская актриса Валентина Малявина
  "Расчленяла его живым". Адвокат семьи убитого украинского рэпера Картрайта обвинил его сожительницу в умышленном преступлении
  "Расчленяла его живым". Адвокат семьи убитого украинского рэпера Картрайта обвинил его сожительницу в умышленном преступлении
"Внезапно обнаружила у себя грудь". Волочкова показала фото топлес
"Внезапно обнаружила у себя грудь". Волочкова показала фото топлес
"Ведьма. Не может человек быть красивым таким". Астафьева показала новую откровенную фотосессию
"Ведьма. Не может человек быть красивым таким". Астафьева показала новую откровенную фотосессию
"А-а-ай, какие красивые!", "Какие глаза". Dorofeeva и Dantes похвастались "зимним луком"
"А-а-ай, какие красивые!", "Какие глаза". Dorofeeva и Dantes похвастались "зимним луком"
"Ножки прямо аж да", "Просто космос". Жанна Бадоева в блузе и колготках раздвинула ноги на стуле
"Ножки прямо аж да", "Просто космос". Жанна Бадоева в блузе и колготках раздвинула ноги на стуле
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS