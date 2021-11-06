"15 лет у меня ничего не получалось. Я хотела, чтобы меня любили". Полякова растрогала фанатов на концерте в Харькове

Полякова: То, что я вижу на своих концертах вас, ваши улыбки и ваших детей, говорит, что я таки получила эту любовь Фото: polyakovamusic / Instagram

"Когда вы поете мои песни, это такое счастье для артиста. Вы знаете, вот тот вот длинный путь...15 лет у меня ничего не получалось. Я пела песни, которые никто не слышал, снимала клипы, которые никто не смотрел. Только муж и мама. Но мне было мало", – говорит певица.

Полякова отметила, что хотела, чтобы ее любили.

"И то, что я вижу на своих концертах вас, ваши улыбки и ваших детей, это говорит о том, что я таки получила эту любовь", – сказала она, посоветовав фанатам никогда не отказываться от своих мечт.