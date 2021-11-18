  "Некоторые звезды и впрямь считают, что они идеальные". Полякова рассказала, что думает об интервью Ефросининой с Лободой

Ефросинина – Поляковой: Я тебя умоляю, только ты не начинай Скриншот: polyakovamusic Imstagram

В частности, они заметили, что наибольшую реакцию у аудитории вызвал финал шоу, во время которого они смыли макияж и показали, как выглядят без косметики. По словам Ефросининой, многие зрительницы после этого написали, что им стало легче от того, что они с Поляковой "такие же люди".

"Как будто бы были какие-то предпосылки считать, что мы какие-то иноземные пришельцы", – заявила Ефросинина.

"Дорогая моя, судя по твоему последнему интервью, некоторые звезды и впрямь считают, что они пришельцы, идеальные", – заявила Полякова, вероятно, подразумевая интервью Ефросининой, которое она записала с проживающей за границей украинской певицей Светланой Лободой. На данный момент оно является последним на YouTube-канале ведущей.

"Я тебя умоляю, только ты не начинай. Ты моя подруга. Но если говорить серьезно, от этого жизнь интереснее. Все очень разные, все по-своему себя видят, преподносят. И, самое интересное, каждому из нас с этим жить", – ответила Ефросинина.

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Видео: Оля Полякова / YouTube