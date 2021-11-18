  "Некоторые звезды и впрямь считают, что они идеальные". Полякова рассказала, что думает об интервью Ефросининой с Лободой

В частности, они заметили, что наибольшую реакцию у аудитории вызвал финал шоу, во время которого они смыли макияж и показали, как выглядят без косметики. По словам Ефросининой, многие зрительницы после этого написали, что им стало легче от того, что они с Поляковой "такие же люди".
"Как будто бы были какие-то предпосылки считать, что мы какие-то иноземные пришельцы", – заявила Ефросинина.
"Дорогая моя, судя по твоему последнему интервью, некоторые звезды и впрямь считают, что они пришельцы, идеальные", – заявила Полякова, вероятно, подразумевая интервью Ефросининой, которое она записала с проживающей за границей украинской певицей Светланой Лободой. На данный момент оно является последним на YouTube-канале ведущей.
"Я тебя умоляю, только ты не начинай. Ты моя подруга. Но если говорить серьезно, от этого жизнь интереснее. Все очень разные, все по-своему себя видят, преподносят. И, самое интересное, каждому из нас с этим жить", – ответила Ефросинина.
Первый выпуск шоу "Взрослые девочки" состоялся 3 сентября. Во время программы Полякова и Ефросинина обсуждают различные женские темы. В частности, в четвертом выпуске "Взрослых девочек" Полякова призналась, что весит 67 кг, а Ефросинина заявила, что ее вес составляет 63 кг.
Пятый выпуск шоу будет посвящен женщинам, которые зарабатывают больше мужей.