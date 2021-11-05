  Loboda ответила Ефросининой, является ли нынешний возлюбленный отцом ее младшей дочери

"Этот мужчина – папа Тильды?" – поинтересовалась Ефросинина.

"Не могу ответить на этот вопрос", – заявила Лобода.

Он подчеркнула, что избегает ответов на вопрос об отцовстве Тильды по собственному желанию, а не потому, что этого требует ее контракт.

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Контекст:

Светлана Лобода родилась в 1982 году в Киеве. Весной 2004 года она стала солисткой трио "ВИА Гра". В сентябре того же года певица покинула группу и начала сольную карьеру. В 2013 году она получила звание заслуженной артистки Украины.

Loboda – мать двух дочерей: Евангелины (2011) и Тильды (2018). Отец Евангелины – хореограф Андрей Царь, с которым певица рассталась в 2014 году. Отцовство Тильды приписывают фронтмену немецкой группы Rammstein Тиллю Линдеманну.

Сейчас Лобода состоит в отношениях, но имя своего избранника не называет. В мае украинские СМИ писали, что гражданским мужем певицы является украинский бизнесмен армянского происхождения Артур Гранц. Спустя месяц артистка с иронией прокомментировала эту информацию в своем микроблоге, не подтвердив, но и не опровергнув ее.