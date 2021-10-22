"Какая большая и длинная", "Опасная женщина". Loboda снялась в купальнике

"Закат", – написала она.

"Опасная женщина", – прокомментировал подписчик Фото профиля lo_my_world.

"Какая вы большая и длинная", – отметила ami_na202024.

"Сногсшибательная", – написала loboda.goddess.fan.

Контекст:

Loboda (Светлана Лобода) родилась в 1982 году в Киеве. Весной 2004 года она стала солисткой трио "ВИА Гра". В сентябре того же года певица покинула группу и начала сольную карьеру. В 2013 году она получила звание заслуженной артистки Украины.

Певица жила в РФ, а 6 августа заявила, что два года назад приобрела дом в Европе.