"Лучше Ани Лорак и Веры Брежневой". Loboda показала тело в прозрачном платье-сетке

Артистка позирует на фото с бокалом в руках, принимая различные позы.
"Вчера и сегодня весь день получаю поздравления. Я очень тронута. Столько приятных слов. Сегодня я выпью шампанское за ваше здоровье, мои друзья, мои поклонники. Спасибо, что вы есть у меня", – написала артистка, которой 18 октября исполнилось 39 лет.
"Какая красивая! Ненавязчиво. Эстетично. Тошнит уже от выпученных жоп", – оценили образ певицы поклонники.
"Вы самая хорошая певица и по внешности лучше [украинских певиц, которые также строят карьеру в РФ] Ани Лорак и Веры Брежневой", – написали фолловеры.
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Loboda (Светлана Лобода) родилась в 1982 году в Киеве. Весной 2004 года она стала солисткой трио "ВИА Гра". В сентябре того же года певица покинула группу и начала сольную карьеру. В 2013 году она получила звание заслуженной артистки Украины.
Лобода – мать двух дочерей: Евы (2011) и Тильды (2018). Отец Евы – хореограф Андрей Царь, с которым певица рассталась в 2014 году. Отцовство Тильды приписывают фронтмену немецкой группы Rammstein Тиллю Линдеманну.
Сейчас Лобода состоит в отношениях, но имя своего избранника не называет. В мае украинские СМИ писали, что гражданским мужем певицы является украинский бизнесмен армянского происхождения Артур Гранц. Спустя месяц артистка с иронией прокомментировала эту информацию в своем микроблоге, не подтвердив, но и не опровергнув ее.