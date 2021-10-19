"Лучше Ани Лорак и Веры Брежневой". Loboda показала тело в прозрачном платье-сетке

Артистка позирует на фото с бокалом в руках, принимая различные позы.

"Вчера и сегодня весь день получаю поздравления. Я очень тронута. Столько приятных слов. Сегодня я выпью шампанское за ваше здоровье, мои друзья, мои поклонники. Спасибо, что вы есть у меня", – написала артистка, которой 18 октября исполнилось 39 лет.

"Какая красивая! Ненавязчиво. Эстетично. Тошнит уже от выпученных жоп", – оценили образ певицы поклонники.

"Вы самая хорошая певица и по внешности лучше [украинских певиц, которые также строят карьеру в РФ] Ани Лорак и Веры Брежневой", – написали фолловеры.