  "Я поменяла планы и решила выпускать именно ее". Loboda презентовала песню Americano. Аудио

"Я люблю осень, люблю ее одиночество и красоту. И мой плейлист в это время года всегда наполнен лирическими песнями. Потому что в этот период мы все немножко грустим, а чувства в это время всегда острее", – прокомментировала в Instagram премьеру трека Loboda.

В релизе, который интернет-изданию "ГОРДОН" предоставила пресс-служба певицы, отмечается, что ради этой композиции артистка изменила планы.

"Я поменяла все свои планы и решила выпускать именно ее. С первого дубля записала вокал, а аранжировка родилась в один день, будто все мы ждали именно эту песню", – отметила Loboda.

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