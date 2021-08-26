Loboda прокомментировала отношения со своим возлюбленным

"Мой мужчина был бы очень недоволен этим. Я не знакомлюсь", – подчеркнула артистка. Имя своего избранника она называть не стала.

"Личная жизнь должна быть скрыта от посторонних глаз. Артист и так все время живет на виду, так пусть что-то останется только моим", – резюмировала певица.