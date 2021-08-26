"У меня есть недвижимость в разных странах". Loboda рассказала, на чем зарабатывает во время пандемии

"В последнее время ситуация несколько стабилизировалась. Мы даем точечно сольные концерты, выступаем на фестивалях, да и давайте не будем забывать, что скачивание треков на музыкальных платформах – тоже заработок. А мы там всегда в топе. Так что, надеюсь, мне еще на много лет хватит", – рассказала артистка.
По словам певицы, которая несколько лет назад купила недвижимость на морском побережье в одной из европейских стран, этот дом – не единственное ее приобретение за границей.
"Вообще, у меня есть недвижимость в разных странах. За рубежом я прекрасно себя ощущаю", – подчеркнула Лобода.
Loboda (Светлана Лобода) родилась в 1982 году в Киеве. Весной 2004 года она стала солисткой трио "ВИА Гра". В сентябре того же года певица покинула группу и начала сольную карьеру. В 2013 году она получила звание заслуженной артистки Украины.
Loboda – мать двух дочерей: Евы (2011) и Тильды (2018). Отец Евы – хореограф Андрей Царь, с которым певица рассталась в 2014 году.
В августе 2021 года певица сообщила, что последние два года живет в Европе – Лобода купила на морском побережье недвижимость. Артистка не уточняет, в какой именно стране расположен ее новый дом.