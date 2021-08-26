"У меня есть недвижимость в разных странах". Loboda рассказала, на чем зарабатывает во время пандемии

Лобода о деньгах: Надеюсь, мне еще на много лет хватит Фото: lobodaofficial / Instagram

"В последнее время ситуация несколько стабилизировалась. Мы даем точечно сольные концерты, выступаем на фестивалях, да и давайте не будем забывать, что скачивание треков на музыкальных платформах – тоже заработок. А мы там всегда в топе. Так что, надеюсь, мне еще на много лет хватит", – рассказала артистка.

По словам певицы, которая несколько лет назад купила недвижимость на морском побережье в одной из европейских стран, этот дом – не единственное ее приобретение за границей.

"Вообще, у меня есть недвижимость в разных странах. За рубежом я прекрасно себя ощущаю", – подчеркнула Лобода.