Бульвар Шоубиз
 
26 августа, 2021
 
Новости

"У меня есть недвижимость в разных странах". Loboda рассказала, на чем зарабатывает во время пандемии

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Лобода о деньгах: Надеюсь, мне еще на много лет хватит
Лобода о деньгах: Надеюсь, мне еще на много лет хватит
Фото: lobodaofficial / Instagram

Проживающая в Европе и строящая карьеру в РФ украинская певица Светлана Лобода (Loboda) 26 августа в интервью изданию "Собеседник", отвечая на вопрос о своих доходах во время пандемии, выразила надежду, что заработанных денег ей хватит на несколько лет вперед.

"В последнее время ситуация несколько стабилизировалась. Мы даем точечно сольные концерты, выступаем на фестивалях, да и давайте не будем забывать, что скачивание треков на музыкальных платформах – тоже заработок. А мы там всегда в топе. Так что, надеюсь, мне еще на много лет хватит", – рассказала артистка.

По словам певицы, которая несколько лет назад купила недвижимость на морском побережье в одной из европейских стран, этот дом – не единственное ее приобретение за границей.

"Вообще, у меня есть недвижимость в разных странах. За рубежом я прекрасно себя ощущаю", – подчеркнула Лобода.

Контекст:

Loboda (Светлана Лобода) родилась в 1982 году в Киеве. Весной 2004 года она стала солисткой трио "ВИА Гра". В сентябре того же года певица покинула группу и начала сольную карьеру. В 2013 году она получила звание заслуженной артистки Украины.

Loboda – мать двух дочерей: Евы (2011) и Тильды (2018). Отец Евы – хореограф Андрей Царь, с которым певица рассталась в 2014 году.

В августе 2021 года певица сообщила, что последние два года живет в Европе – Лобода купила на морском побережье недвижимость. Артистка не уточняет, в какой именно стране расположен ее новый дом.

Теги: недвижимость, Loboda, певица
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
"Наша история и наше государство уникальны". Речь Зеленского по случаю 30-й годовщины независимости Украины
"Наша история и наше государство уникальны". Речь Зеленского по случаю 30-й годовщины независимости Украины
  Беленюк: Мама говорит: "Правильная женщина из тебя сделает президента, а неправильная умножит на ноль"
  Беленюк: Мама говорит: "Правильная женщина из тебя сделает президента, а неправильная умножит на ноль"
Алеся БАЦМАН
"Продолжить непризнание незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией". Полный текст декларации участников Международной Крымской платформы
"Продолжить непризнание незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией". Полный текст декларации участников Международной Крымской платформы
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"С трудом выхожу из дома". Седокова отпустила 16-летнюю дочь учиться за границей
"С трудом выхожу из дома". Седокова отпустила 16-летнюю дочь учиться за границей
Как приготовить кукурузу с колбасой и сыром. Оригинальный рецепт от Клопотенко
Как приготовить кукурузу с колбасой и сыром. Оригинальный рецепт от Клопотенко
Посетили парад, купили платье-вышиванку. Жена и дочь Андреа Бочелли прогулялись по Киеву. Фото
Посетили парад, купили платье-вышиванку. Жена и дочь Андреа Бочелли прогулялись по Киеву. Фото
"Просто разорвали "Олимпийский". Потап прокомментировал свое выступление с группой Mozgi на концерте ко Дню Независимости
"Просто разорвали "Олимпийский". Потап прокомментировал свое выступление с группой Mozgi на концерте ко Дню Независимости
"У меня есть недвижимость в разных странах". Loboda рассказала, на чем зарабатывает во время пандемии
"У меня есть недвижимость в разных странах". Loboda рассказала, на чем зарабатывает во время пандемии
"Ребенок вернулся с каникул уже не ребенком". Брежнева показала повзрослевшую младшую дочь
"Ребенок вернулся с каникул уже не ребенком". Брежнева показала повзрослевшую младшую дочь
"Кристина, ты не обижайся, но доча копия папы". Асмус показала подросшую дочь от Харламова
"Кристина, ты не обижайся, но доча копия папы". Асмус показала подросшую дочь от Харламова
"Это то, что шокирует меня самого". Каратист Горуна стал участником "Танцев со звездами"
"Это то, что шокирует меня самого". Каратист Горуна стал участником "Танцев со звездами"
Чем полезен и вреден имбирь
Чем полезен и вреден имбирь
76-летняя российская актриса Екатерина Васильева стала монахиней. Фото
76-летняя российская актриса Екатерина Васильева стала монахиней. Фото
"Как будто отличница прогуливает уроки с двоечником". Богомолов поделился романтическим снимком с Собчак
"Как будто отличница прогуливает уроки с двоечником". Богомолов поделился романтическим снимком с Собчак
"Разорвал праздник". 18-летний сын Осадчей спел с Каменских на дне рождения Горбунова
"Разорвал праздник". 18-летний сын Осадчей спел с Каменских на дне рождения Горбунова
Гройсман показал домашнюю идиллию и засветил интерьер своего дома
Гройсман показал домашнюю идиллию и засветил интерьер своего дома
"Я согласилась сойти с ума". 52-летняя Лопес в мини-платье развела ноги перед камерой
"Я согласилась сойти с ума". 52-летняя Лопес в мини-платье развела ноги перед камерой
  "В нем всегда была сила. Он показывает ее и сегодня". Жена и дети Шумахера снялись в документальном фильме для Netflix
  "В нем всегда была сила. Он показывает ее и сегодня". Жена и дети Шумахера снялись в документальном фильме для Netflix
"Делаю их по рецепту бабушки". Свитолина рассказала, что готовит мужу и куда они отправятся в медовый месяц
"Делаю их по рецепту бабушки". Свитолина рассказала, что готовит мужу и куда они отправятся в медовый месяц
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS