"Уже чувствую, что это будет хит". Loboda заинтриговала поклонников датой выхода нового сингла

"Прилетела, а тут осень. Решила сразу на студию, готовлю новый сингл. Число угадаешь? Будет подарок", – прокомментировала свой пост певица.
Лобода выложила видео, на котором слышен фрагмент новой песни.
"Давай между нашими др. Три праздника подряд", – предложила angelikarevva.
"Уже чувствую, что это будет хит. Светлана Сергеевна, как вы это делаете", – опубликовала комментарий группа loboda.goddess.fan.
Подписчики называли разные даты – 24 сентября, 8 октября, 29 октября, но певица пока ни одну не подтвердила.
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Loboda (Светлана Лобода) родилась в 1982 году в Киеве. Весной 2004 года она стала солисткой трио "ВИА Гра". В сентябре того же года певица покинула группу и начала сольную карьеру. В 2013 году она получила звание заслуженной артистки Украины.
Loboda – мать двух дочерей: Евы (2011) и Тильды (2018). Отец Евы – хореограф Андрей Царь, с которым певица рассталась в 2014 году. Отцовство Тильды приписывают фронтмену немецкой группы Rammstein Тиллю Линдеманну.
Сейчас Лобода состоит в отношениях, но имя своего избранника не называет. В мае украинские СМИ писали, что гражданским мужем певицы является украинский бизнесмен армянского происхождения Артур Гранц. Спустя месяц артистка с иронией прокомментировала эту информацию в своем микроблоге, не подтвердив, но и не опровергнув ее.