"Уже чувствую, что это будет хит". Loboda заинтриговала поклонников датой выхода нового сингла

"Прилетела, а тут осень. Решила сразу на студию, готовлю новый сингл. Число угадаешь? Будет подарок", – прокомментировала свой пост певица.

Лобода выложила видео, на котором слышен фрагмент новой песни.

"Давай между нашими др. Три праздника подряд", – предложила angelikarevva.

"Уже чувствую, что это будет хит. Светлана Сергеевна, как вы это делаете", – опубликовала комментарий группа loboda.goddess.fan.

Подписчики называли разные даты – 24 сентября, 8 октября, 29 октября, но певица пока ни одну не подтвердила.