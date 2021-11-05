  "У нас были скандалы, были ссоры". Loboda назвала причину расставания с отцом своей старшей дочери

Артистка призналась, что они расстались не из-за измен.

"Андрей в какой-то момент увлекся буддизмом, философией и медитацией. Он начал много медитировать дома, не работал. Я ему говорила: "Нужно работать". В какой-то момент я поняла, что мы стали разными", – заявила она.

Певица отметила, что одной из причин расставания стала также разница в возрасте – она старше его на два года.

"Ему досталась очень сильная женщина. Думаю, ему просто было сложно понять, что с ним произошло. А произошла с ним жесткая турбулентность в виде женщины, которая сносила все на своей дороге. А он не особо был готов в к этому. У нас были скандалы, были ссоры. В какой-том момент я начала использовать запрещенные приемы. И я поняла, что нам нужно расстаться", – призналась она.

По словам Лободы, она продолжает общаться с Царем как с отцом своей дочери.

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