  "Я тратила его деньги самозабвенно и талантливо". Полякова рассказала, чем занимался ее муж и почему "хлопнулся" его бизнес

"Я выходила за очень богатого человека замуж. Конечно, тратила его деньги самозабвенно и очень талантливо, – призналась артистка. – Мой Вадик – финансист. Он проводил финансовые операции для очень крупных бизнесов и получал проценты. Это были огромные деньги, которые можно было красиво тратить. В 2008–2009 годах произошел финансовый кризис и то, чем занимался мой Вадик, взяли на себя банки. А поскольку Вадик мой не купил до этого банк, этот бизнес "хлопнулся". А другого он не построил".
По словам певицы, вместо этого муж тратил деньги на ее сольную карьеру.
"Снимал клипы, записывал дуэты с московскими исполнителями. Он же думал, что все это навсегда. И я ведь тоже думала, что все это навсегда", – призналась артистка.
Полякова рассказала, что когда муж потерял источник доходов, они несколько лет жили на сбережения, а затем приняли решение "оптимизировать расходы".
"Это было невероятным пинком под мой зад", – подчеркнула Полякова.
Полякова и Буряковский поженились 16 лет назад. Пара воспитывает двух дочерей – Марию (2005) и Алису (2011).
По словам певицы, когда они с мужем ссорятся, то обсуждают развод, но она не согласна расторгнуть брак. "Он мне дорог как память", – объясняет свое нежелание разводиться артистка.