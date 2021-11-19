Бульвар Шоубиз
 
19 ноября, 2021
 
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"Я тратила его деньги самозабвенно и талантливо". Полякова рассказала, чем занимался ее муж и почему "хлопнулся" его бизнес

 
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Полякова: Мой Вадик финансист. Он проводил финансовые операции для очень крупных бизнесов и получал проценты
Полякова: Мой Вадик – финансист. Он проводил финансовые операции для очень крупных бизнесов и получал проценты
Фото: polyakovamusic / Instagram

Украинская певица Оля Полякова в пятом выпуске шоу "Взрослые девочки", который 19 ноября вышел на YouTube-канале украинской ведущей Маши Ефросининой, призналась, что когда 16 лет назад выходила замуж за Вадима Буряковского, он был очень богатым человеком.

"Я выходила за очень богатого человека замуж. Конечно, тратила его деньги самозабвенно и очень талантливо, – призналась артистка. – Мой Вадик – финансист. Он проводил финансовые операции для очень крупных бизнесов и получал проценты. Это были огромные деньги, которые можно было красиво тратить. В 2008–2009 годах произошел финансовый кризис и то, чем занимался мой Вадик, взяли на себя банки. А поскольку Вадик мой не купил до этого банк, этот бизнес "хлопнулся". А другого он не построил".

По словам певицы, вместо этого муж тратил деньги на ее сольную карьеру.

"Снимал клипы, записывал дуэты с московскими исполнителями. Он же думал, что все это навсегда. И я ведь тоже думала, что все это навсегда", – призналась артистка.

Полякова рассказала, что когда муж потерял источник доходов, они несколько лет жили на сбережения, а затем приняли решение "оптимизировать расходы". 

"Это было невероятным пинком под мой зад", – подчеркнула Полякова.

ВИДЕО
Видео: Оля Полякова / YouTube
Контекст:

Полякова и Буряковский поженились 16 лет назад. Пара воспитывает двух дочерей – Марию (2005) и Алису (2011).

По словам певицы, когда они с мужем ссорятся, то обсуждают развод, но она не согласна расторгнуть брак"Он мне дорог как память", – объясняет свое нежелание разводиться артистка.

Теги: бизнес, деньги, семья, Оля Полякова
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