  "Я тратила его деньги самозабвенно и талантливо". Полякова рассказала, чем занимался ее муж и почему "хлопнулся" его бизнес

Полякова: Мой Вадик – финансист. Он проводил финансовые операции для очень крупных бизнесов и получал проценты Фото: polyakovamusic / Instagram

"Я выходила за очень богатого человека замуж. Конечно, тратила его деньги самозабвенно и очень талантливо, – призналась артистка. – Мой Вадик – финансист. Он проводил финансовые операции для очень крупных бизнесов и получал проценты. Это были огромные деньги, которые можно было красиво тратить. В 2008–2009 годах произошел финансовый кризис и то, чем занимался мой Вадик, взяли на себя банки. А поскольку Вадик мой не купил до этого банк, этот бизнес "хлопнулся". А другого он не построил".

По словам певицы, вместо этого муж тратил деньги на ее сольную карьеру.

"Снимал клипы, записывал дуэты с московскими исполнителями. Он же думал, что все это навсегда. И я ведь тоже думала, что все это навсегда", – призналась артистка.

Полякова рассказала, что когда муж потерял источник доходов, они несколько лет жили на сбережения, а затем приняли решение "оптимизировать расходы".

"Это было невероятным пинком под мой зад", – подчеркнула Полякова.

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Видео: Оля Полякова / YouTube