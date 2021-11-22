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22 ноября, 2021
 
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"У тебя в сисях метафан". Данилко публично пощупал грудь Поляковой. Видео

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Полякова о Данилко: Под видом того, что он мне чистит, залез за пазуху и пощупал
Полякова – о Данилко: Под видом того, что он мне чистит, залез за пазуху и пощупал
Скриншот: Маска. Україна / The Masked Singer Ukraine / YouTube

Звездный детектив проекта "Маска" Андрей Данилко во время нового выпуска шоу публично залез руками в декольте своей коллеги по проекту, украинской певицы Оли Поляковой. Запись этого эфира опубликована 20 ноября на YouTube канала "Украина".

Данилко решил проверить декольте певицы после того, как она вернулась со сцены, где выступал участник под маской Поросенка, обратно на свое место – за стол звездных детективов. 

"У тебя в сисях метафан. Ты не боишься?" – заявил Данилко, после чего полез к Поляковой в декольте и начал что-то оттуда вынимать.

"Смотри-смотри! Под видом того, что он мне чистит, залез за пазуху и пощупал", – с улыбкой отреагировала Полякова. 

Этот фрагмент можно посмотреть на 31-й минуте видео.

ВИДЕО
Видео: Маска. Україна / The Masked Singer Ukraine / YouTube
Контекст:

Шоу "Маска" является адаптацией американского формата The Masked Singer. Премьера первого сезона шоу состоялась 16 января 2021 года. 10 апреля было объявлено имя победительницы проекта – ею стала украинская певица Злата Огневич.

В новом сезоне, кроме Данилко и Поляковой, звездными детективами проекта являются также певица Настя Каменских и певцы Олег Винник и Dzidzio. Они должны угадать, кто из знаменитостей скрывается под той или иной маской.

Теги: Андрей Данилко, Оля Полякова, грудь, шоу Маска
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