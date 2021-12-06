  Полякова едва не получила от Каменских по губам после того, как дважды назвала ее "хвойдой". Видео

Каменских: Смотрите, у меня половина жакета. Здесь я серьезный детектив, а здесь просто... Фото: kamenskux / Instagram

Это произошло, когда Каменских в самом начале передачи попыталась описать свой наряд, состоящий из половины пиджака и платья.

"Смотрите, у меня половина жакета. Здесь я серьезный детектив, а здесь просто..." – заявила Каменских.

"Хвойда", – высказалась Полякова и рассмеялась.

"По губам!" – потянулась к ней через стол Каменских, но Полякова перехватила ее руку.

"Здесь я серьезный детектив, а здесь..." – повторила Каменских, но Полякова снова озвучила свое высказывание, только теперь уже шепотом.

Диалог Каменских и Поляковой можно посмотреть на пятой минуте видео.

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Видео: Маска. Україна / The Masked Singer Ukraine / YouTube