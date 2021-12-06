  Полякова едва не получила от Каменских по губам после того, как дважды назвала ее "хвойдой". Видео

Это произошло, когда Каменских в самом начале передачи попыталась описать свой наряд, состоящий из половины пиджака и платья.
"Смотрите, у меня половина жакета. Здесь я серьезный детектив, а здесь просто..." – заявила Каменских.
"Хвойда", – высказалась Полякова и рассмеялась.
"По губам!" – потянулась к ней через стол Каменских, но Полякова перехватила ее руку.
"Здесь я серьезный детектив, а здесь..." – повторила Каменских, но Полякова снова озвучила свое высказывание, только теперь уже шепотом.
Диалог Каменских и Поляковой можно посмотреть на пятой минуте видео.
Шоу "Маска" является адаптацией американского формата The Masked Singer. Премьера первого сезона шоу состоялась 16 января 2021 года. 10 апреля было объявлено имя победительницы проекта – ею стала украинская певица Злата Огневич.
В новом сезоне, кроме Поляковой и Каменских, звездными детективами проекта являются также певцы лег Винник, Dzidzio и шоумен Андрей Данилко. Они должны угадать, кто из знаменитостей скрывается под той или иной маской.