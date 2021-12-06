Бульвар Шоубиз
 
06 декабря, 2021
 
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Полякова едва не получила от Каменских по губам после того, как дважды назвала ее "хвойдой". Видео

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Каменских: Смотрите, у меня половина жакета. Здесь я серьезный детектив, а здесь просто...
Каменских: Смотрите, у меня половина жакета. Здесь я серьезный детектив, а здесь просто...
Фото: kamenskux / Instagram

Звездный детектив второго сезона шоу "Маска" на канале "Украина", певица Оля Полякова в седьмом выпуске проекта сравнила образ своей коллеги по сцене и проекту Насти Каменских с "хвойдой". Запись эфира обнародована 4 декабря на YouTube-канале проекта.

Это произошло, когда Каменских в самом начале передачи попыталась описать свой наряд, состоящий из половины пиджака и платья.

"Смотрите, у меня половина жакета. Здесь я серьезный детектив, а здесь просто..." – заявила Каменских.

"Хвойда", – высказалась Полякова и рассмеялась.

"По губам!" – потянулась к ней через стол Каменских, но Полякова перехватила ее руку.

"Здесь я серьезный детектив, а здесь..." – повторила Каменских, но Полякова снова озвучила свое высказывание, только теперь уже шепотом.

Диалог Каменских и Поляковой можно посмотреть на пятой минуте видео.

ВИДЕО
Видео: Маска. Україна / The Masked Singer Ukraine / YouTube
Контекст:

Шоу "Маска" является адаптацией американского формата The Masked Singer. Премьера первого сезона шоу состоялась 16 января 2021 года. 10 апреля было объявлено имя победительницы проекта – ею стала украинская певица Злата Огневич.

В новом сезоне, кроме Поляковой и Каменских, звездными детективами проекта являются также певцы лег Винник, Dzidzio и шоумен Андрей Данилко. Они должны угадать, кто из знаменитостей скрывается под той или иной маской.

Теги: скандал, Настя Каменских, Оля Полякова, шоу Маска
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