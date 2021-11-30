"Какая прелесть". Настя Каменских показала, как выглядела в 18 лет в бикини

"Анечка! Бублик! Любимая! С днем рождения, самый добрый, классный, прикольный, веселый, чуткий и отзывчивый человек на свете. Я очень горжусь тобой и твоими достижениями, а сколько еще впереди… Дерзай, детка, у тебя все получится, а мы на подхвате и очень тебя любим! P.S. Обожаю этот снимок, тебе –16, мне – 18", – подписала фото 34-летняя певица.

"Какие хорошенькие", – прокомментировала фото oksanagordiiko.

"Какая прелесть", – считает susmonov2674gmail.com_.

"Фото супер, девочки молоденькие", – написала tv.tanchik.

Контекст:

Настя Каменских родилась 4 мая 1987 года в Киеве в семье музыкантов. В 15 лет окончила музыкальную школу по классу фортепиано, восемь лет профессионально занималась танцами. Певица стала известной, выступая с Потапом (Алексеем Потапенко) в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год.

В конце 2017-го артисты сообщили о прекращении деятельности группы. После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK.