"Как краси-и-иво. Восторг" Настя Каменских спела новую песню в чулках и мини-платье

На видео 34-летняя Каменских поет в мини-платье и белых чулках.

"Это песня о прощании с прошлым и о страсти, которая сжигает до тла. Каждый из вас услышит в ней свою историю", – подписала ролик певица.

За час ее видео набрало почти 300 тыс. просмотров.

"Как краси-и-иво. Восторг", – прокомментировал пост ignatov_family.

"Какая нежнятина", – написала sweetlana_bright.

View this post on Instagram A post shared by NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)