"Помолодела", "Бомба, пушка, ракета!" Каменских удивила подписчиков стрижкой под каре

"Столько тайн, красоты, музыки и загадок. Уже сегодня в 21.00 ждем вас, чтобы вместе насладиться этим невероятным шоу "Маска", – подписала певица фото.

На снимке Каменских позировала в ярко-оранжевом жакете и черных шортах. Также для нового образа она сменила прическу на каре.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

"Каре вам идет", – прокомментировал artur_medvedev90.

"Как стильно! Подумайте о том, чтобы обрезать волосы!" – добавила liliyamellou.

"Классно идет каре. Помолодела", – подчеркнула meruert6179.

"Бомба! Пушка! Ракета!" – написала yanusya32.