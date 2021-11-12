"Сколько обуви!", "Гардероб мечты". Каменских в домашнем видео засветила свою гардеробную

"Утренний пятничный танец", – написала она.

Певица сняла ролик в гардеробной, засветив открытые полки, заполненные обувью.

"Гардероб мечты. Настя – огонь", – отметила подписчица vikysiakondratuk.

"Сколько обуви!" – написала omuruzakova.

"Классная гардеробная. Интересно, сколько обуви у Потапа?" – прокомментировала irishkasolntseiasnoe.

Контекст:

Настя Каменских замужем за рэпером и продюсером Потапом. Они сыграли свадьбу 23 мая 2019 года. Исполнители выступали вместе в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год, а в конце 2017-го сообщили о прекращении деятельности группы. Каменских начала сольную карьеру под именем NK.

Потапенко и Каменских живут в частном доме под Киевом. Детей у пары нет. У Потапа есть 13-летний сын Андрей от брака с продюсером Ириной Горовой. Брак с ней Потап расторг в 2011 году, но объявил об этом только в 2016-м.