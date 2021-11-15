"Весь выпуск смотрел на это декольте". Настя Каменских засветила пышный бюст рядом с Олегом Винником

На фото 34-летняя певица позирует в ярко-оранжевом пиджаке с глубоким декольте, вместо привычных локонов у нее короткое каре.

"Спорим, Винник смотрит не на камеру?" – прокомментировал palamarchuk_sergey_ua.

"Весь выпуск смотрел на это декольте", – признался dadmike78.

"Сиськи зачетные, конечно", – написал dereza.sasha.

Контекст:

Настя Каменских родилась 4 мая 1987 года в Киеве в семье музыкантов. В 15 лет окончила музыкальную школу по классу фортепиано, восемь лет профессионально занималась танцами. Певица стала известной, выступая с Потапом (Алексеем Потапенко) в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год.

В конце 2017-го артисты сообщили о прекращении деятельности группы. После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK. В октябре 2021 года Потап заявил о возвращении дуэта "Потап и Настя" в обновленном составе.

Настя Каменских и Потап поженились в мае 2019 года.