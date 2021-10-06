"На вас похож. Такой же милый и с голубыми глазами". Винник рассказал о пополнении, к которому причастна его поклонница

"Пополнение в семействе кошачьих", – подписал он публикацию.

"Такие милые оба", – отреагировали фолловеры.

"Очень радостно, что мой подарок понравился", – прокомментировала снимки артиста одна из его поклонниц.

"Это слишком мимимишно", – написали пользователи сети.

"На вас похож. Такой же милый и с голубыми глазами", – отреагировали подписчики.

Контекст:

Олег Винник родился в Вербовке Черкасской области, жил также в Чернобаевском районе и Жашкове.

Винник получил известность в Германии, Австрии и Швейцарии как исполнитель главных ролей в популярных мюзиклах под сценическим именем Olegg. В 2006 году певец сосредоточился на карьере эстрадного артиста в Украине.

Артист не афиширует свою личную жизнь.