"На вас похож. Такой же милый и с голубыми глазами". Винник рассказал о пополнении, к которому причастна его поклонница

"Пополнение в семействе кошачьих", – подписал он публикацию.
"Такие милые оба", – отреагировали фолловеры.
"Очень радостно, что мой подарок понравился", – прокомментировала снимки артиста одна из его поклонниц.
"Это слишком мимимишно", – написали пользователи сети.
"На вас похож. Такой же милый и с голубыми глазами", – отреагировали подписчики.
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Олег Винник родился в Вербовке Черкасской области, жил также в Чернобаевском районе и Жашкове.
Винник получил известность в Германии, Австрии и Швейцарии как исполнитель главных ролей в популярных мюзиклах под сценическим именем Olegg. В 2006 году певец сосредоточился на карьере эстрадного артиста в Украине.
Артист не афиширует свою личную жизнь.