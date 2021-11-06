Каменских удивила подписчиков новым цветом волос

Каменских является одной из звездных детективов в шоу "Маска" Фото: kamenskux / Instagram

Каменских предстала на снимке в фиолетовом платье с глубоким декольте и необычной для певицы прической – короткими волосами, покрашенными в блонд.

В таком образе певица сегодня появилась в новом выпуске шоу "Маска" на канале "Украина".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

"Очень красиво с таким цветом", – написала victoriia1709.

"Вам идет блонд", – добавила latatasol.