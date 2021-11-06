Бульвар Шоубиз
 
06 ноября, 2021
 
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Каменских удивила подписчиков новым цветом волос

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Каменских является одной из звездных детективов в шоу "Маска"
Каменских является одной из звездных детективов в шоу "Маска"
Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица Настя Каменских 6 ноября удивила своих подписчиков новых образом. Соответствующие фото она опубликовала в Instagram.

Каменских предстала на снимке в фиолетовом платье с глубоким декольте и необычной для певицы прической – короткими волосами, покрашенными в блонд.

В таком образе певица сегодня появилась в новом выпуске шоу "Маска" на канале "Украина".

"Очень красиво с таким цветом", – написала victoriia1709.

"Вам идет блонд", – добавила latatasol.

Контекст:

Шоу "Маска" является адаптацией американского формата The Masked Singer. Премьера первого сезона шоу состоялась 16 января 2021 года. 10 апреля было объявлено имя победительницы проекта – ею стала украинская певица Злата Огневич.

В новом сезоне звездными детективами проекта являются Андрей Данилко, Оля Полякова, Настя Каменских, Олег Винник и Dzidzio. Они должны угадать, кто из знаменитостей скрывается под той или иной маской.

По итогам первого выпуска нового сезона шоу покинула актриса Инна Белоконь, которая принимала участие в проекте в образе Баяна. Она известна как исполнительница роли мамы артистки Верки Сердючки, в образе которой выступает Данилко.

Во втором выпуске детективы раскрыли Грифона. Им оказался футболист Андрей Пятов.

Теги: Настя Каменских, прическа, шоу Маска
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