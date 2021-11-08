"Бросай Потапа, выходи за меня". Настя Каменских покорила сеть своими новыми портретами. Фото

"Сладкий ноябрь", – подписала снимки 34-летняя певица.

Ее пост набрал почти 66 тыс. лайков.

"Ты идеальная! Ты можешь быть музой для художников, писателей, поэтов, музыкантов и прочих творцов", – прокомментировал пост Каменских пользователь с ником 69_.romchik._69.

"Бросай Потапа, выходи за меня", – предложил jeniferwalker007, имея в виду мужа Каменских – музыканта и продюсера Потапа (Алексея Потапенко).

"Настюша, ты наш позитивчик", – написала zagoruikomila.

View this post on Instagram A post shared by NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)