  Полякова рассказала, почему раньше не пела на украинском языке

Полякова: Меня часто спрашивают: "Почему ты не поешь на украинском языке?" Фото: polyakovamusic / Instagram

"Меня часто спрашивают: "Почему ты не поешь на украинском языке?" Я говорю: "Нет автора, который мне напишет классную украинскую песню", – заявила она.

"И с сегодняшнего дня в репертуаре Оли Поляковой и в моем появилась песня "Щасливі люди", – добавил Dzidzio, который является автором слов и музыки этой песни.

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