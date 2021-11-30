"А говорили, иконы только в церкви". "Писечка в хорошем смысле". Полякова снялась в прозрачной блузке без одежды

Певица позирует в кадре, закинув ногу на ногу.

"Буду петь так", – написала артистка.

"Ну писечка, в хорошем смысле. Не больше 25 лет", – отреагировали поклонники.

"Супер! Вот что вы делаете с мужиками?!" – написали подписчики.

"А говорили, иконы только в церкви", – прокомментировали селфи певицы пользователи сети.

Контекст:

Полякова – украинская певица, телеведущая и актриса. Она дебютировала в 2000 году, записав альбом из 11 песен "Приходи ко мне". В 2008 году певица презентовала трек "Суперблондинка", который стал переломным в ее карьере. С 2012 года Полякова сотрудничает с украинским продюсером Михаилом Ясинским.

Полякова замужем за украинским бизнесменом Вадимом Буряковским. Пара воспитывает двух дочерей – Марию (2005) и Алису (2011).