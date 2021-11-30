"Оля, ваш муж вампир?" Полякова поделилась редкими снимками с супругом

"Обожаю путешествовать! И какое счастье, что у нас есть возможность ездить по миру и получать удовольствие на разный вкус и кошелек!" – написала она.
На фото певица запечатлена с мужем Вадимом и их дочерьми Марией и Алисой.
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"Оля, ваш муж вампир? Он с каждым годом молодеет", – отметила подписчица viktoriya_krush.
"Мы оба", – ответила Полякова.
Певица нечасто публикует снимки с супругом.
"Ну наконец-то уже и муж на фото появился, потому что думала, дома на хозяйстве оставили", – написала lenaonishchuk550.
17 января 2021 года Оле Поляковой исполнилось 37 лет. В ее дискографии три альбома: "Приходи ко мне" (2008), "Шлепки" (2017) и "Королева ночи" (2019).
У певицы две дочери: Мария (2005) и Алиса (2011). Муж Поляковой – бизнесмен.