"Оля, ваш муж вампир?" Полякова поделилась редкими снимками с супругом

"Обожаю путешествовать! И какое счастье, что у нас есть возможность ездить по миру и получать удовольствие на разный вкус и кошелек!" – написала она.

На фото певица запечатлена с мужем Вадимом и их дочерьми Марией и Алисой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

"Оля, ваш муж вампир? Он с каждым годом молодеет", – отметила подписчица viktoriya_krush.

"Мы оба", – ответила Полякова.

Певица нечасто публикует снимки с супругом.

"Ну наконец-то уже и муж на фото появился, потому что думала, дома на хозяйстве оставили", – написала lenaonishchuk550.