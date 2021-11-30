"Идеальные большие сиськи". 55-летняя Хайек показала грудь крупным планом

Хайек: Это не мой гардероб для "Дома Гуччи", но я все равно настоятельно рекомендую его Фото: salmahayek / Instagram

Актриса позировала в черном декольтированном купальнике с надписью Gucci Original и стаканом с напитком в руке. На фото Хайек крупным планом продемонстрировала грудь.

"Это не мой гардероб для "Дома Гуччи", но я все равно настоятельно рекомендую его", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

"Самая красивая женщина с такими прелестными глазами и идеальными большими сиськами", – заявил подписчик bourbondude69.

"Они все больше с каждым годом", – отметил chudini8.