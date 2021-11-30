"На групповуху перешла. Одуреть", "Локация в порно-сцене". Волочкова поделилась свежими снимками с мужчинами

Волочкова заявила, что провела время с талантливыми людьми Фото: volochkova_art / Instagram

"С талантливыми людьми Ариком и Мушегом и директором Светой обсуждаем невероятный видеопроект! Ждите в декабре", – написала она.

Волочкова сидит на диване, обнимая одного мужчину, второй стоит у нее за спиной, директор балерины лежит вдалеке на диване.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

"О боже, на групповуху перешла. Одуреть", – прокомментировала подписчица zhikova_liudmila.

"Еще одна локация в порно-сцене", – отметила zamorozkiii.

На Instagram-страницах спутников Волочковой Арика Манукяна и Мушега Манукяна указано, что они занимаются съемками разной сложности.