"Сама как цветочек". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару прикрыла голое тело букетом цветов

Сопонару: Любит ли цветы кто-то больше меня? Фото: irinasoponaru / Instagram

На снимке видны голые плечи актрисы.

"Любит ли цветы кто-то больше меня? Вряд ли. А вы дарите своим девушкам цветы?" – спросила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Irina Soponaru (@irinasoponaru)

"Вы сама як тот цветочек", – прокомментировала подписчица karina_zaveruha_k.