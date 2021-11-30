"Сама как цветочек". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару прикрыла голое тело букетом цветов

На снимке видны голые плечи актрисы.
"Любит ли цветы кто-то больше меня? Вряд ли. А вы дарите своим девушкам цветы?" – спросила она.
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"Вы сама як тот цветочек", – прокомментировала подписчица karina_zaveruha_k.
Ирина Сопонару родилась 22 октября 1986 года в Черновцах.
Она участвовала в комедийных проектах "Країна У", "Однажды под Полтавой", "Лига смеха", "Игры приколов". Является актрисой проекта студии "Квартал 95" – "Женского квартала". Это развлекательный телепроект, который выходит на "1+1". Представляет собой концертное юмористическое и музыкальное шоу с участием 14 актрис оригинального жанра.