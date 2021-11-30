Бульвар Шоубиз
 
30 ноября, 2021
 
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"Сама как цветочек". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару прикрыла голое тело букетом цветов

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Сопонару: Любит ли цветы кто-то больше меня?
Сопонару: Любит ли цветы кто-то больше меня?
Фото: irinasoponaru / Instagram

Актриса студии "Квартал 95" Ирина Сопонару в Instagram 29 ноября опубликовала фото, на котором запечатлена с огромным букетом мелких белых цветов в руках.

На снимке видны голые плечи актрисы.

"Любит ли цветы кто-то больше меня? Вряд ли. А вы дарите своим девушкам цветы?" – спросила она.

"Вы сама як тот цветочек", – прокомментировала подписчица karina_zaveruha_k.

Контекст:

Ирина Сопонару родилась 22 октября 1986 года в Черновцах.

Она участвовала в комедийных проектах "Країна У", "Однажды под Полтавой", "Лига смеха", "Игры приколов". Является актрисой проекта студии "Квартал 95" – "Женского квартала". Это развлекательный телепроект, который выходит на "1+1". Представляет собой концертное юмористическое и музыкальное шоу с участием 14 актрис оригинального жанра.

Теги: цветы, фигура, студия Квартал 95, актриса, грудь, девушка, Женский Квартал, Ирина Сопонару, Лига смеха
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