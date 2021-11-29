"Совсем похудела. Раньше лучше выглядела". Звезда "Великолепного века" Узерли снялась лежа на столе

Актриса снялась в черном брючном костюме из блестящей ткани и с распущенными волосами.

Для некоторых снимков она позировала лежа на столе, согнув одну ногу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem)

"Совсем похудела. Раньше лучше выглядела, прям кровь с молоком была", – прокомментировала подписчица terenteva2420.

"Самая красивая леди в мире", – заявила _tomi_kamki4_.