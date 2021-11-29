"Совсем похудела. Раньше лучше выглядела". Звезда "Великолепного века" Узерли снялась лежа на столе

Актриса снялась в черном брючном костюме из блестящей ткани и с распущенными волосами.
Для некоторых снимков она позировала лежа на столе, согнув одну ногу.
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"Совсем похудела. Раньше лучше выглядела, прям кровь с молоком была", – прокомментировала подписчица terenteva2420.
"Самая красивая леди в мире", – заявила _tomi_kamki4_.
Мерьем Узерли 12 августа исполнилось 38 лет. Она родилась в Касселе (Германия). Отец актрисы – турок, а мать – немка. Мерьем – четвертый ребенок в семье. Два старших брата – Денни и Кристофер – дети от первого брака матери, Джанан – ее родная сестра.
Узерли стала широко известна по роли любимой жены султана Сулеймана І – Хюррем Султан в сериале "Великолепный век" (2011).