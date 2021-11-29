"Самая красивая женщина Украины". Каменских станцевала с оголенной грудью

"Моя принцесса!" – написал он и добавил, что ролик был снят в Дубае.

Каменских перед камерой в платье с огромным декольте, обнажающем грудь, станцевала под песню "Новый год" из репертуара украинской группы Mozgi.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

"Самая красивая женщина Украины", – заявила подписчица r_a.__lubov__.