"Самая красивая женщина Украины". Каменских станцевала с оголенной грудью

"Моя принцесса!" – написал он и добавил, что ролик был снят в Дубае.
Каменских перед камерой в платье с огромным декольте, обнажающем грудь, станцевала под песню "Новый год" из репертуара украинской группы Mozgi.
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"Самая красивая женщина Украины", – заявила подписчица r_a.__lubov__.
Потапенко и Каменских сыграли свадьбу 23 мая 2019 года. Они выступали вместе в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год, а в конце 2017-го сообщили о прекращении деятельности группы. NK начала сольную карьеру, Потап сосредоточился на развитии группы Mozgi, основателем которой является.
Детей у пары нет. У Потапа есть 13-летний сын Андрей от брака с продюсером Ириной Горовой. Брак с ней Потап расторг в 2011 году, но объявил об этом только в 2016-м.