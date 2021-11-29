"Образ на кастинг порно-актрисы", "Зачем оголять грудь на детском празднике?" Блогер Стужук шокировала сеть костюмом на дне рождения сына

Стужук: Просто я не могла не поделиться этим теплым видео с дня рождения моего сына Фото: sofia_stuzhuk / Instagram

"Просто я не могла не поделиться этим теплым видео с дня рождения моего сына", – написала она.

Стужук выбрала для детского праздника облегающий комбинезон из черного латекса и расстегнула молнию на груди.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sofia Stuzhuk (@sofia_stuzhuk)

"Прямо видно сразу – душа нараспашку. Костюм мамы прямо соответствует детскому празднику", – прокомментировала подписчица nasta7ia_stacia.

"Согласна. Образ на кастинг гоу-гоу или порно-актрисы", – ответила kisya0907.

"Согласна полностью. Зачем оголять грудь на детском празднике?" – написала olga23683.

"Могла бы уже и голая прийти", – заявила moome_parfume.

"Пошлый костюм. Губища на выкате, как и грудь. Не для детского праздника", – отметила liufuteviktoriia.