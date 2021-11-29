"Образ на кастинг порно-актрисы", "Зачем оголять грудь на детском празднике?" Блогер Стужук шокировала сеть костюмом на дне рождения сына

"Просто я не могла не поделиться этим теплым видео с дня рождения моего сына", – написала она.
Стужук выбрала для детского праздника облегающий комбинезон из черного латекса и расстегнула молнию на груди.
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"Прямо видно сразу – душа нараспашку. Костюм мамы прямо соответствует детскому празднику", – прокомментировала подписчица nasta7ia_stacia.
"Согласна. Образ на кастинг гоу-гоу или порно-актрисы", – ответила kisya0907.
"Согласна полностью. Зачем оголять грудь на детском празднике?" – написала olga23683.
"Могла бы уже и голая прийти", – заявила moome_parfume.
"Пошлый костюм. Губища на выкате, как и грудь. Не для детского праздника", – отметила liufuteviktoriia.
София Стужук – украинская Instagram-блогер, которая пишет на темы материнства, ухода за собой, отношений с мужчинами, показывает спортивные тренировки. На нее подписано 5,6 млн человек.
Муж Стужук, блогер Дмитрий Стужук умер от COVID-19 в октябре 2020 года. В семье блогеров родилось трое детей.